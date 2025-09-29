Новости Кино 29.09.2025 comment views icon

"Райан, я твоя сестра": новые "Звездные войны" представят Эми Адамс как джедая и родню героя Гослинга, — инсайдер

Перший погляд на фільм "Зоряні війни: Зоряний винищувач" розкриває океанічну локацію і вузькі штани Раяна Гослінга

Новые «Звездные войны» с Райаном Гослингом в главной роли старательно держат свой сюжет в секрете, однако инсайдеры понемногу подбрасывают нам дополнительные детали.

Из предыдущих анонсов известно, что действие ленты «Звездные войны: Звездный истребитель» происходит примерно через пять лет после «Скайуокер. Восход», а значит мы наконец увидим, как выглядит далекая-далекая галактика после поражения Императора Палпатина — мир без многочисленных джедаев и Первого ордена, который должен был бы его защищать.

Впрочем, по словам инсайдера Джона Рочи из The Hot Mic (через ComicBookMovie) еще один «выживший джедай» таки появится в новом фильме и главные герои, Райан Гослинг и Флинн Грей, будут иметь с ним (или вернее сказать с ней) вполне тесную, и даже родственную связь.

«Главный герой-мальчик — чувствительный к Силе», — говорит Рочи. «Его мать, как было сказано ранее, играет Эми Адамс. Кажется, она джедай, а не Гослинг. Его персонаж лишь помогает своему племяннику убегать от двух злых преследователей. У него есть собственная миссия, которую ему дала героиня Адамс».

Перший погляд на залаштунки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" з Раяном Гослінгом та Фліном Греєм / Lucasfilm
Первый взгляд на закулисье фильма «Звездные войны: Звездный истребитель»

Сюжет выглядит довольно знакомым: мужчина защищает ребенка, чувствительного к Силе, во время опасного путешествия по галактике. Фактически, Гослинг присоединяется к Педро Паскалю, Лиаму Нисону и Юэну Макгрегору в образах Дина Джарина, Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби, которые делают все возможное, чтобы оберегать своих одаренных воспитанников в этом безумном мире. Также можно предположить, что «Звездный истребитель» будет тесно связан с будущим фильмом о Рей и ее миссии восстановить Орден джедаев, к которой Гослинг, возможно, попытается доставить своего племянника.

Фільм "Зоряні війни: Зоряний винищувач" розкриє нового джедая — це не Раян Гослінг, а "загадкова" жінка
Актриса Эми Адамс, которая, по слухам, сыграет в «Звездном истребителе» джедая / Depositphotos

Если Адамс реально появится в роли джедая, то это может означать, что она либо пережила Приказ 66 еще маленьким ребенком (в зависимости от ее вида и продолжительности жизни), либо — что более вероятно — пережила уничтожение Храма джедаев Люка, которое совершил Кайло Рен.

Кроме Адамс и Гослинга с Греем актерский состав «Звездного истребителя» дополняют Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман, Дэниел Ингз, а также Мэтт Смит и Миа Гот, которые, по слухам, выступят антагонистами. Шон Леви, известный прошлогодним хитом «Дэдпул и Росомаха», режиссирует фильм, сценарий написал Джонатан Троппер («Проект Адам»), а оператором-постановщиком выступает оскароносный Клаудио Миранда («Топ Ган: Меверик»).

Премьера «Звездного истребителя» назначена на 28 мая 2027 года. За год до этого выйдет «Мандалорец и Грогу», который станет первым кинотеатральным релизом «Звездных войн» с 2019 года и недавно наконец-то представил дебютный трейлер.

Disney паникует из-за потери «мужчин-зумеров» среди зрителей Marvel и «Звездных войн», — Variety

