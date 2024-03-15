Rakuten Viber: почти 80% украинцев выбирают Android, а Samsung — самый популярный бренд смартфонов

В то же время число пользователей, которые выбирают смартфоны с iOS растет уже несколько лет подряд.

Rakuten Viber исследовал, какие мобильные платформы и модели смартфонов чаще всего выбирают украинцы. Большинство традиционно предпочитает телефоны на базе Android — 78% (в феврале 2024 года), однако число пользователей iOS растет уже несколько лет подряд: в 2024-м — 22%, в 2023 — 19%, а в 2022 году — 17%.

Пятерка самых популярных брендов смартфонов осталась неизменной по сравнению с двумя предыдущими годами:

Samsung

Redmi

Apple

Xiaomi

Huawei

Топ моделей смартфонов также не изменился по сравнению с прошлогодними данными:

Redmi 9A

iPhone 11

Redmi 9C

Redmi Note 9

Redmi 9

Отмечается, что статистика собрана благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов.

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