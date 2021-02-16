Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)
Осведомлённые источники поделились техническими характеристиками грядущих серверных процессоров AMD (чипы EPYC 3-го поколения – Milan) и Intel (чипы Xeon 3-го поколения – Ice Lake-SP).
Как ожидается, AMD представит свои новые серверные процессоры до конца первого квартала 2021 года, а новые серверные чипы Intel выйдут на рынок во втором квартале этого года. Оба производителя задействуют для этих линеек процессоров новые технологические процессы производства и новые архитектуры. При этом AMD находится в более выигрышном положении, так как она действительно использует новую архитектуру и более тонкий техпроцесс, в то время как в основе новых чипов Intel лежат решения двухлетней давности.
Процессоры AMD EPYC третьего поколения (Milan) производятся по нормам 7-нанометрового технологического процесса компанией TSMC и основаны на новой архитектуре Zen 3. Линейка включает 19 моделей, которые могут содержать до 64 вычислительных ядер и обладают показателем TDP до 280 Вт. Рабочие частоты новых чипов повышены по сравнению с решениями серии EPYC второго поколения (Rome). Версии чипов с суффиксом P предназначены исключительно для однопроцессорных конфигураций. Все прочие модели ориентированы на работу в двухпроцессорных конфигурациях. Подробные технические характеристики серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения представлены в следующей таблице.
|Модель
|Ядра/Потоки
|Базовая частота
|Повышенная частота
|Кэш L3
|Кэш L2
|TDP
|AMD EPYC 7763
|64 / 128
|2,45 ГГц
|3,50 ГГц
|256 МБ
|32 МБ
|280 Вт
|AMD EPYC 7713
|64 / 128
|2,00 ГГц
|3,70 ГГц
|256 МБ
|32 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 7713P
|64 / 128
|2,00 ГГц
|НД
|256 МБ
|32 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 7663
|56 / 112
|2,10 ГГц
|НД
|256 МБ
|24 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 7643
|48 / 96
|2,25 ГГц
|3,60 ГГц
|256 МБ
|24 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 7543
|32 / 64
|2,75 ГГц
|НД
|256 МБ
|32 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 7543P
|32 / 64
|2,75 ГГц
|НД
|256 МБ
|32 МБ
|225 Вт
|AMD EPYC 75F3
|32 / 64
|3,25 ГГц
|4,00 ГГц
|256 МБ
|32 МБ
|280 Вт
|AMD EPYC 7513
|32 / 64
|2,55 ГГц
|3,65 ГГц
|128 МБ
|16 МБ
|200 Вт
|AMD EPYC 7453
|28 / 56
|2,40 ГГц
|НД
|128 МБ
|16 МБ
|180 Вт
|AMD EPYC 74F3
|24 / 48
|3,20 ГГц
|4,00 ГГц
|256 МБ
|12 МБ
|240 Вт
|AMD EPYC 7443
|24 / 48
|2,80 ГГц
|4,00 ГГц
|128 МБ
|12 МБ
|200 Вт
|AMD EPYC 7443P
|24 / 48
|2,80 ГГц
|4,00 ГГц
|128 МБ
|12 МБ
|200 Вт
|AMD EPYC 7413
|24 / 48
|2,55 ГГц
|3,60 ГГц
|128 МБ
|16 МБ
|180 Вт
|AMD EPYC 73F3
|16 / 32
|3,45 ГГц
|4,00 ГГц
|256 МБ
|16 МБ
|240 Вт
|AMD EPYC 7343
|16 / 32
|3,15 ГГц
|3,90 ГГц
|128 МБ
|8 МБ
|190 Вт
|AMD EPYC 7313
|16 / 32
|2,95 ГГц
|3,70 ГГц
|128 МБ
|16 МБ
|155 Вт
|AMD EPYC 7313P
|16 / 32
|2,95 ГГц
|3,70 ГГц
|128 МБ
|16 МБ
|155 Вт
|AMD EPYC 72F3
|8 / 16
|3,65 ГГц
|4,10 ГГц
|256 МБ
|4 МБ
|180 Вт
Серверные процессоры Intel Xeon третьего поколения (Ice Lake-SP) изготавливаются по нормам улучшенного техпроцесса 10-нм+, который не следует путать с техпроцессом 10-нм SuperFin. Последний появится в процессорах Sapphire Rapids Xeon ближе к концу года. Процессоры Ice Lake-SP получат вычислительные ядра с архитектурой Intel Sunny Cove, которая была представлена в 2019 году, а в серверный сегмент добралась лишь к 2021 году. Хотя у Intel есть более новая архитектура ядер Willow Cove, используемая в потребительском и коммерческом сегменте. Серверные процессоры Intel будут предлагать до 40 вычислительных ядер, меньшие частоты по сравнению с конкурирующими решениями, а их показатель TDP достигает почти тех же значений, что и у чипов AMD EPYC третьего поколения – до 270 Вт. Intel делает ставку на поддержку инструкций AVX-512. Подробные технические характеристики серверных процессоров третьего поколения представлены ниже.
|Модель
|Ядра/Потоки
|Базовая частота
|Повышенная частота
|Кэш L3
|Кэш L2
|TDP
|Xeon Platinum 8380
|40 / 80
|2,30 ГГц
|НД
|60 МБ
|25,00 МБ
|270 Вт
|Xeon Platinum 8368
|38 / 76
|2,40 ГГц
|НД
|57 МБ
|23,75 МБ
|270 Вт
|Xeon Platinum 8360Y
|36 / 72
|2,40 ГГц
|НД
|54 МБ
|22,50 МБ
|250 Вт
|Xeon Platinum 8258
|32 / 64
|2,65 ГГц
|НД
|48 МБ
|20,00 МБ
|250 Вт
|Xeon Platinum 8352Y
|32 / 64
|2,20 ГГц
|НД
|48 МБ
|20,00 МБ
|205 Вт
|Xeon Gold 6354
|18 / 36
|3,10 ГГц
|НД
|27 МБ
|11,25 МБ
|205 Вт
|Xeon Gold 6348
|28 / 56
|2,80 ГГц
|НД
|42 МБ
|17,50 МБ
|235 Вт
|Xeon Gold 6346
|16 / 32
|3,10 ГГц
|НД
|24 МБ
|10,00 МБ
|205 Вт
|Xeon Gold 6342
|24 / 48
|2,70 ГГц
|НД
|36 МБ
|15,00 МБ
|220 Вт
|Xeon Gold 6338
|32 / 64
|2,00 ГГц
|НД
|48 МБ
|20,00 МБ
|205 Вт
|Xeon Gold 6336Y
|24 / 48
|2,40 ГГц
|НД
|36 МБ
|15,00 МБ
|185 Вт
|Xeon Gold 6334
|8 / 16
|3,50 ГГц
|НД
|12 МБ
|5,000 МБ
|165 Вт
|Xeon Gold 6330
|28 / 56
|2,00 ГГц
|НД
|42 МБ
|17,50 МБ
|205 Вт
|Xeon Gold 6326
|16 / 32
|2,80 ГГц
|НД
|24 МБ
|10,00 МБ
|185 Вт
|Xeon Gold 5320
|26 / 52
|2,20 ГГц
|НД
|39 МБ
|16,25 МБ
|185 Вт
|Xeon Gold 5318Y
|24 / 48
|2,00 ГГц
|НД
|36 МБ
|15,00 МБ
|165 Вт
|Xeon Gold 5317
|12 / 24
|2,80 ГГц
|НД
|12 МБ
|7,500 МБ
|150 Вт
|Xeon Gold 5315Y
|8 / 16
|3,00 ГГц
|НД
|12 МБ
|5,000 МБ
|150 Вт
|Xeon Silver 4316
|20 / 40
|2,30 ГГц
|НД
|30 МБ
|12,50 МБ
|150 Вт
|Xeon Silver 4314
|16 / 32
|2,30 ГГц
|НД
|24 МБ
|10,00 МБ
|135 Вт
|Xeon Silver 4310
|12 / 24
|2,10 ГГц
|НД
|12 МБ
|7,500 МБ
|135 Вт
|Xeon Silver 4309Y
|8 / 16
|2,60 ГГц
|НД
|12 МБ
|5,000 МБ
|105 Вт
Источник: wccftech