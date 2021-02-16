Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)





Осведомлённые источники поделились техническими характеристиками грядущих серверных процессоров AMD (чипы EPYC 3-го поколения – Milan) и Intel (чипы Xeon 3-го поколения – Ice Lake-SP).

Как ожидается, AMD представит свои новые серверные процессоры до конца первого квартала 2021 года, а новые серверные чипы Intel выйдут на рынок во втором квартале этого года. Оба производителя задействуют для этих линеек процессоров новые технологические процессы производства и новые архитектуры. При этом AMD находится в более выигрышном положении, так как она действительно использует новую архитектуру и более тонкий техпроцесс, в то время как в основе новых чипов Intel лежат решения двухлетней давности.

Процессоры AMD EPYC третьего поколения (Milan) производятся по нормам 7-нанометрового технологического процесса компанией TSMC и основаны на новой архитектуре Zen 3. Линейка включает 19 моделей, которые могут содержать до 64 вычислительных ядер и обладают показателем TDP до 280 Вт. Рабочие частоты новых чипов повышены по сравнению с решениями серии EPYC второго поколения (Rome). Версии чипов с суффиксом P предназначены исключительно для однопроцессорных конфигураций. Все прочие модели ориентированы на работу в двухпроцессорных конфигурациях. Подробные технические характеристики серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения представлены в следующей таблице.

Модель Ядра/Потоки Базовая частота Повышенная частота Кэш L3 Кэш L2 TDP AMD EPYC 7763 64 / 128 2,45 ГГц 3,50 ГГц 256 МБ 32 МБ 280 Вт AMD EPYC 7713 64 / 128 2,00 ГГц 3,70 ГГц 256 МБ 32 МБ 225 Вт AMD EPYC 7713P 64 / 128 2,00 ГГц НД 256 МБ 32 МБ 225 Вт AMD EPYC 7663 56 / 112 2,10 ГГц НД 256 МБ 24 МБ 225 Вт AMD EPYC 7643 48 / 96 2,25 ГГц 3,60 ГГц 256 МБ 24 МБ 225 Вт AMD EPYC 7543 32 / 64 2,75 ГГц НД 256 МБ 32 МБ 225 Вт AMD EPYC 7543P 32 / 64 2,75 ГГц НД 256 МБ 32 МБ 225 Вт AMD EPYC 75F3 32 / 64 3,25 ГГц 4,00 ГГц 256 МБ 32 МБ 280 Вт AMD EPYC 7513 32 / 64 2,55 ГГц 3,65 ГГц 128 МБ 16 МБ 200 Вт AMD EPYC 7453 28 / 56 2,40 ГГц НД 128 МБ 16 МБ 180 Вт AMD EPYC 74F3 24 / 48 3,20 ГГц 4,00 ГГц 256 МБ 12 МБ 240 Вт AMD EPYC 7443 24 / 48 2,80 ГГц 4,00 ГГц 128 МБ 12 МБ 200 Вт AMD EPYC 7443P 24 / 48 2,80 ГГц 4,00 ГГц 128 МБ 12 МБ 200 Вт AMD EPYC 7413 24 / 48 2,55 ГГц 3,60 ГГц 128 МБ 16 МБ 180 Вт AMD EPYC 73F3 16 / 32 3,45 ГГц 4,00 ГГц 256 МБ 16 МБ 240 Вт AMD EPYC 7343 16 / 32 3,15 ГГц 3,90 ГГц 128 МБ 8 МБ 190 Вт AMD EPYC 7313 16 / 32 2,95 ГГц 3,70 ГГц 128 МБ 16 МБ 155 Вт AMD EPYC 7313P 16 / 32 2,95 ГГц 3,70 ГГц 128 МБ 16 МБ 155 Вт AMD EPYC 72F3 8 / 16 3,65 ГГц 4,10 ГГц 256 МБ 4 МБ 180 Вт

Серверные процессоры Intel Xeon третьего поколения (Ice Lake-SP) изготавливаются по нормам улучшенного техпроцесса 10-нм+, который не следует путать с техпроцессом 10-нм SuperFin. Последний появится в процессорах Sapphire Rapids Xeon ближе к концу года. Процессоры Ice Lake-SP получат вычислительные ядра с архитектурой Intel Sunny Cove, которая была представлена в 2019 году, а в серверный сегмент добралась лишь к 2021 году. Хотя у Intel есть более новая архитектура ядер Willow Cove, используемая в потребительском и коммерческом сегменте. Серверные процессоры Intel будут предлагать до 40 вычислительных ядер, меньшие частоты по сравнению с конкурирующими решениями, а их показатель TDP достигает почти тех же значений, что и у чипов AMD EPYC третьего поколения – до 270 Вт. Intel делает ставку на поддержку инструкций AVX-512. Подробные технические характеристики серверных процессоров третьего поколения представлены ниже.

Модель Ядра/Потоки Базовая частота Повышенная частота Кэш L3 Кэш L2 TDP Xeon Platinum 8380 40 / 80 2,30 ГГц НД 60 МБ 25,00 МБ 270 Вт Xeon Platinum 8368 38 / 76 2,40 ГГц НД 57 МБ 23,75 МБ 270 Вт Xeon Platinum 8360Y 36 / 72 2,40 ГГц НД 54 МБ 22,50 МБ 250 Вт Xeon Platinum 8258 32 / 64 2,65 ГГц НД 48 МБ 20,00 МБ 250 Вт Xeon Platinum 8352Y 32 / 64 2,20 ГГц НД 48 МБ 20,00 МБ 205 Вт Xeon Gold 6354 18 / 36 3,10 ГГц НД 27 МБ 11,25 МБ 205 Вт Xeon Gold 6348 28 / 56 2,80 ГГц НД 42 МБ 17,50 МБ 235 Вт Xeon Gold 6346 16 / 32 3,10 ГГц НД 24 МБ 10,00 МБ 205 Вт Xeon Gold 6342 24 / 48 2,70 ГГц НД 36 МБ 15,00 МБ 220 Вт Xeon Gold 6338 32 / 64 2,00 ГГц НД 48 МБ 20,00 МБ 205 Вт Xeon Gold 6336Y 24 / 48 2,40 ГГц НД 36 МБ 15,00 МБ 185 Вт Xeon Gold 6334 8 / 16 3,50 ГГц НД 12 МБ 5,000 МБ 165 Вт Xeon Gold 6330 28 / 56 2,00 ГГц НД 42 МБ 17,50 МБ 205 Вт Xeon Gold 6326 16 / 32 2,80 ГГц НД 24 МБ 10,00 МБ 185 Вт Xeon Gold 5320 26 / 52 2,20 ГГц НД 39 МБ 16,25 МБ 185 Вт Xeon Gold 5318Y 24 / 48 2,00 ГГц НД 36 МБ 15,00 МБ 165 Вт Xeon Gold 5317 12 / 24 2,80 ГГц НД 12 МБ 7,500 МБ 150 Вт Xeon Gold 5315Y 8 / 16 3,00 ГГц НД 12 МБ 5,000 МБ 150 Вт Xeon Silver 4316 20 / 40 2,30 ГГц НД 30 МБ 12,50 МБ 150 Вт Xeon Silver 4314 16 / 32 2,30 ГГц НД 24 МБ 10,00 МБ 135 Вт Xeon Silver 4310 12 / 24 2,10 ГГц НД 12 МБ 7,500 МБ 135 Вт Xeon Silver 4309Y 8 / 16 2,60 ГГц НД 12 МБ 5,000 МБ 105 Вт

Источник: wccftech