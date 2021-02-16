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Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)

Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)

Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)


Осведомлённые источники поделились техническими характеристиками грядущих серверных процессоров AMD (чипы EPYC 3-го поколения – Milan) и Intel (чипы Xeon 3-го поколения – Ice Lake-SP).

Как ожидается, AMD представит свои новые серверные процессоры до конца первого квартала 2021 года, а новые серверные чипы Intel выйдут на рынок во втором квартале этого года. Оба производителя задействуют для этих линеек процессоров новые технологические процессы производства и новые архитектуры. При этом AMD находится в более выигрышном положении, так как она действительно использует новую архитектуру и более тонкий техпроцесс, в то время как в основе новых чипов Intel лежат решения двухлетней давности.

Процессоры AMD EPYC третьего поколения (Milan) производятся по нормам 7-нанометрового технологического процесса компанией TSMC и основаны на новой архитектуре Zen 3. Линейка включает 19 моделей, которые могут содержать до 64 вычислительных ядер и обладают показателем TDP до 280 Вт. Рабочие частоты новых чипов повышены по сравнению с решениями серии EPYC второго поколения (Rome). Версии чипов с суффиксом P предназначены исключительно для однопроцессорных конфигураций. Все прочие модели ориентированы на работу в двухпроцессорных конфигурациях. Подробные технические характеристики серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения представлены в следующей таблице.

МодельЯдра/ПотокиБазовая частотаПовышенная частотаКэш L3Кэш L2TDP
AMD EPYC 776364 / 1282,45 ГГц3,50 ГГц256 МБ32 МБ280 Вт
AMD EPYC 771364 / 1282,00 ГГц3,70 ГГц256 МБ32 МБ225 Вт
AMD EPYC 7713P64 / 1282,00 ГГцНД256 МБ32 МБ225 Вт
AMD EPYC 766356 / 1122,10 ГГцНД256 МБ24 МБ225 Вт
AMD EPYC 764348 / 962,25 ГГц3,60 ГГц256 МБ24 МБ225 Вт
AMD EPYC 754332 / 642,75 ГГцНД256 МБ32 МБ225 Вт
AMD EPYC 7543P32 / 642,75 ГГцНД256 МБ32 МБ225 Вт
AMD EPYC 75F332 / 643,25 ГГц4,00 ГГц256 МБ32 МБ280 Вт
AMD EPYC 751332 / 642,55 ГГц3,65 ГГц128 МБ16 МБ200 Вт
AMD EPYC 745328 / 562,40 ГГцНД128 МБ16 МБ180 Вт
AMD EPYC 74F324 / 483,20 ГГц4,00 ГГц256 МБ12 МБ240 Вт
AMD EPYC 744324 / 482,80 ГГц4,00 ГГц128 МБ12 МБ200 Вт
AMD EPYC 7443P24 / 482,80 ГГц4,00 ГГц128 МБ12 МБ200 Вт
AMD EPYC 741324 / 482,55 ГГц3,60 ГГц128 МБ16 МБ180 Вт
AMD EPYC 73F316 / 323,45 ГГц4,00 ГГц256 МБ16 МБ240 Вт
AMD EPYC 734316 / 323,15 ГГц3,90 ГГц128 МБ8 МБ190 Вт
AMD EPYC 731316 / 322,95 ГГц3,70 ГГц128 МБ16 МБ155 Вт
AMD EPYC 7313P16 / 322,95 ГГц3,70 ГГц128 МБ16 МБ155 Вт
AMD EPYC 72F38 / 163,65 ГГц4,10 ГГц256 МБ4 МБ180 Вт

Серверные процессоры Intel Xeon третьего поколения (Ice Lake-SP) изготавливаются по нормам улучшенного техпроцесса 10-нм+, который не следует путать с техпроцессом 10-нм SuperFin. Последний появится в процессорах Sapphire Rapids Xeon ближе к концу года. Процессоры Ice Lake-SP получат вычислительные ядра с архитектурой Intel Sunny Cove, которая была представлена в 2019 году, а в серверный сегмент добралась лишь к 2021 году. Хотя у Intel есть более новая архитектура ядер Willow Cove, используемая в потребительском и коммерческом сегменте. Серверные процессоры Intel будут предлагать до 40 вычислительных ядер, меньшие частоты по сравнению с конкурирующими решениями, а их показатель TDP достигает почти тех же значений, что и у чипов AMD EPYC третьего поколения – до 270 Вт. Intel делает ставку на поддержку инструкций AVX-512. Подробные технические характеристики серверных процессоров третьего поколения представлены ниже.

МодельЯдра/ПотокиБазовая частотаПовышенная частотаКэш L3Кэш L2TDP
Xeon Platinum 838040 / 802,30 ГГцНД60 МБ25,00 МБ270 Вт
Xeon Platinum 836838 / 762,40 ГГцНД57 МБ23,75 МБ270 Вт
Xeon Platinum 8360Y36 / 722,40 ГГцНД54 МБ22,50 МБ250 Вт
Xeon Platinum 825832 / 642,65 ГГцНД48 МБ20,00 МБ250 Вт
Xeon Platinum 8352Y32 / 642,20 ГГцНД48 МБ20,00 МБ205 Вт
Xeon Gold 635418 / 363,10 ГГцНД27 МБ11,25 МБ205 Вт
Xeon Gold 634828 / 562,80 ГГцНД42 МБ17,50 МБ235 Вт
Xeon Gold 634616 / 323,10 ГГцНД24 МБ10,00 МБ205 Вт
Xeon Gold 634224 / 482,70 ГГцНД36 МБ15,00 МБ220 Вт
Xeon Gold 633832 / 642,00 ГГцНД48 МБ20,00 МБ205 Вт
Xeon Gold 6336Y24 / 482,40 ГГцНД36 МБ15,00 МБ185 Вт
Xeon Gold 63348 / 163,50 ГГцНД12 МБ5,000 МБ165 Вт
Xeon Gold 633028 / 562,00 ГГцНД42 МБ17,50 МБ205 Вт
Xeon Gold 632616 / 322,80 ГГцНД24 МБ10,00 МБ185 Вт
Xeon Gold 532026 / 522,20 ГГцНД39 МБ16,25 МБ185 Вт
Xeon Gold 5318Y24 / 482,00 ГГцНД36 МБ15,00 МБ165 Вт
Xeon Gold 531712 / 242,80 ГГцНД12 МБ7,500 МБ150 Вт
Xeon Gold 5315Y8 / 163,00 ГГцНД12 МБ5,000 МБ150 Вт
Xeon Silver 431620 / 402,30 ГГцНД30 МБ12,50 МБ150 Вт
Xeon Silver 431416 / 322,30 ГГцНД24 МБ10,00 МБ135 Вт
Xeon Silver 431012 / 242,10 ГГцНД12 МБ7,500 МБ135 Вт
Xeon Silver 4309Y8 / 162,60 ГГцНД12 МБ5,000 МБ105 Вт

Источник: wccftech

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