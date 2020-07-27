Раскрыты полные характеристики планшетов Samsung Galaxy Tab S7: SoC Snapdragon 865 Plus и дисплей до 12,4 дюйма с частотой 120 Гц

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Незадолго до официального анонса новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus произошла утечка, которая раскрывает почти полные технические характеристики этих устройств.

Согласно имеющейся информации, основные различия между двумя версиями заключаются в дисплее. Модель Galaxy Tab S7 оснащается 11-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 2560×1600 точек. В случае версии Galaxy Tab S7 Plus применяется 12,4-дюймовая OLED панель с разрешением 2800×1752 точек. В обоих случаях частота обновления изображения составляет 120 Гц. В базовой версии сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса, а модель Plus получила дактилоскопический датчик под дисплеем. Обе модели поддерживают возможность использования стилуса S Pen.

Прочие характеристики устройств практически идентичны. Обе версии содержат флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus, от 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Максимальные конфигурации памяти пока не уточняются. На задней панели расположена двойная камера, которая включает главный 13-мегапиксельный модуль и вспомогательный сверхширокоугольный 5-мегапиксельный модуль. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Также сообщается о поддержке связи 5G (вероятно, в качестве опции).

Кроме того, сообщается о поддержке функции Wireless DeX. Судя по всему, речь идёт о возможности вывода интерфейса Samsung в стиле настольного окружения на внешний компьютер или монитор без необходимости использовать кабельное подключение. Слухи о такой функции ходят ещё с 2018 года, и в серии Galaxy Tab S7 она наконец может быть реализована в коммерческом продукте.

Ещё одним отличием является заявленная ёмкость батареи. Обычная модель Samsung Galaxy Tab S7 оснащается батареей ёмкостью 7040 мАч, в то время как модификация Plus получила более крупную батарею ёмкостью 10090 мАч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, но в комплект поставки включается зарядное устройство мощностью лишь 15 Вт. Предыдущие утечки также демонстрировали планшет серии Galaxy Tab S7 с чехлом клавиатурой. Однако нет сведений, будет ли он входить в комплект поставки или же его предстоит покупать отдельно.

Как ожидается, новые планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus будут официально анонсированы 5 августа во время проведения мероприятия Unpacked 2020 одновременно со смартфонами серии Galaxy Note 20.

Источник: The Verge