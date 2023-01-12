Расширение производства Tesla в Шанхае под угрозой – Китай беспокоит Starlink, способной преодолеть «Великий китайский фаервол»

По словам инсайдеров, расширение завода Tesla в Шанхае было отложено из-за опасений правительства Китая ввиду возможных нарушений жесткой политики распространения информации в стране. У Tesla и Starlink один и тот же владелец, а спутниковый интернет Илона Маска способен нарушить законодательство Китая в этой сфере.

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Третья фаза расширения, первоначально запланированная на середину года, должно было увеличить производительность завода в два раза – до примерно 2 млн автомобилей в год. По утверждению источников, некоторые официальные лица в правительстве Китая выразили обеспокоенность по поводу столь мощного присутствия в стране компании, связанной со Starlink. Несмотря на то, что автомобили Tesla не оснащены оборудованием Starlink, которое позволило бы пользователям обойти китайские ограничения, Пекин все больше беспокоит безопасность данных и социальная стабильность.

Задержка совпадает с растущим в стране общественным недовольством американским производителем электромобилей в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином накаляется. Разгневанные владельцы Tesla заполнили автосалоны в Китае на выходных, жалуясь на то, что упустили очередной раунд снижения цен.

Автомобили Tesla также были запрещены на китайских военных объектах и в жилых комплексах в начале 2021 года из-за опасений по поводу сбора конфиденциальных данных камерами, встроенными в автомобили.

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Второй этап расширения завода Tesla в Шанхае уже завершен. Завод, открытый в 2019 году, может производить 1 млн седанов Model 3 и внедорожников Model Y ежегодно после модернизации в 2022 году. Третий этап потребовал бы значительного дополнительного строительства и новых территорий.

По словам одного из источников, будущее третьего этапа все еще может измениться в зависимости от дальнейших указаний чиновников. По слухам, Tesla также пользуется поддержкой местных чиновников Шанхая.

Китай стал ключевым производственным центром для компании Tesla. В 2022 году на заводе в Шанхае будет выпущено более 710 тыс. автомобилей, что составляет около 52% общего производства компании. Однако потребительский спрос в Китае (крупнейшем в мире рынке автомобилей и электромобилей) пострадал от замедления экономического роста и соблюдения противоковидных ограничений, что привело к многомесячным блокировкам и сбоям в цепочке поставок.

Чтобы бороться с этим, Tesla снизила цены и сохранила стимулы. Но в декабре поставки упали примерно до 56 тыс. авто, поскольку производство было приостановлено из-за модернизации оборудования и низкого потребительского спроса. Тем временем китайский конкурент BYD в прошлом месяце отгрузил 111 939 электромобилей.

Поскольку бизнес в Китае замедляет рост, Tesla расширяется в других странах Азии: открывается производство аккумуляторов в Индонезии и салоны компании в Таиланде. Также автопроизводитель близок к предварительной сделке по созданию завода в Индонезии, который должен производить до 1 млн автомобилей в год.

Источник: Bloomberg