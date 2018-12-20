Razer представила специальную клавиатуру и мышь Razer Turret для игровой консоли Xbox One стоимостью $250

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Мы неоднокартно писали о геймерской клавиатуре и мыши Razer для игровой консоли Xbox One, и вот ее создатели наконец представили этот набор официально. Предзаказать Razer Turret в магазине Microsoft можно уже сегодня по цене $249,99, при этом поставки начнутся только 31 марта 2019 года.

Мышь и клавиатура с поддержкой подсветки Razer Chroma выполнены в беспроводном формате (2,4 ГГц), при этом заряда батарей хватит на 40 часов игры. Впрочем, самое интересное сосредоточено в клавиатуре. Так как комплект рассчитан на использование на диване в гостиной, а не за рабочим столом, из клавиатуры можно выдвинуть специальную подставку, которая выступает в роли «коврика» для мыши.

Клавиатура Razer Turret оснащена механическими клавишами и содержит дополнительными органами управления консолью Xbox One. В свою очередь мышь основана на популярной модели производителя Razer Mamba.

Отметим, что после запуска поддержки клавиатуры и мышей, к игровой консоли Xbox One можно будет подключить любой подходящий беспроводной аксессуар, а не только дорогостоящий Razer Turret.

Напомним, что поддержка клавиатур и мышей для консолей Xbox One была запущена 14 ноября 2018 года, на первом этапе ее открыли для игр Fortnite, Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder, X-Morph Defense.

Источник: The Verge