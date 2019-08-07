Разработана прорывная технология захвата движений, способная в реальном времени преобразовывать мимику и движения актера в анимацию





Компания Cubic Motion разработала технологию, которая совмещает CGI с захватом движений. С ее помощью актер может в реальном времени управлять анимированным компьютерным персонажем, сообщает Digital Trends.

Cubic Motion — далеко не первая студия, использующая технологию захвата движений, к которой сегодня нередко прибегают создатели высокобюджетных голливудских блокбастеров. Однако высокоскоростные камеры, которые взяла на вооружение Cubic Motion, в совокупности с алгоритмами компьютерного зрения обеспечивают намного более реалистичное и детализированное изображение, чем когда-либо.

Отметим, что многие современные системы захвата движений, по сути, способны лишь записывать движения актера в 3D-пространстве. Для этого используются, в частности, специальные костюмы с черными точками-маркерами, по перемещениям которых художники с относительно высокой точностью затем воссоздают мимику и движения актеров в виртуальных персонажах. Данный подход, однако, имеет два серьезных недостатка: во-первых, он требует пост-обработки, во-вторых, поскольку маркеры не представляется возможным поместить на глаза, язык и многие другие части тела, художникам приходится вручную дорисовывать множество деталей, из-за чего страдает реалистичность мимики готового виртуального персонажа.

Решение Cubic Motion использует для захвата лица установленные на специальном шлеме камеры и обходится без маркеров, определяя изменения в лице актера при помощи компьютерного зрения, благодаря чему способно учитывать буквально весь спектр человеческой мимики.

Еще одно преимущество инновационной технологии состоит в том, что ПО под силу воплощать движения актера в анимированном персонаже в реальном времени. Как утверждается, сотрудники одной из игровых студий, для которых Cubic Motion записали демонстрационное видео, очень удивились, когда виртуальный персонаж, отыграв сцену по заранее оговоренному сценарию, затем посмотрел в камеру и напрямую обратился к отдельным гостям, сидевшим в зале в Лос-Анджелесе. Как оказалось, продемонстрированный видеоряд не был записан заранее, а виртуальным персонажем все это время напрямую управлял человек, сидевший в помещении в Манчестере — на другом конце Земли.

По словам президента компании Энди Вуда, в первую очередь технология будет использоваться для усовершенствования дизайна персонажей видеоигр, причем ощутить ее преимущества игроки смогут уже в ближайшем будущем — специально для различных игровых студий Cubic Motion запустила сервис аренды аппаратного и программного обеспечения под названием Persona.

В более отдаленном будущем новинку планируют адаптировать для самих геймеров, которые с ее помощью смогут воссоздавать реалистичные собственные аватары. Также решение попробуют задействовать в таких сферах, как образование (для воссоздания реалистичных аватаров лекторов), телемедицина (для воссоздания реалистичных аватаров докторов) и робототехника (предполагается, что разработка Cubic Motion позволит создавать действительно не отличимых от людей гуманоидных роботов).

Источник: hightech.plus