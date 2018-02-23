Разработчик с помощью платформы Apple ARKit воссоздал культовую сцену из фильма ужасов «Звонок» в дополненной реальности

Разработчик Абхишек Сингх (@shekitup) опубликовал на своей страничке в Twitter видеоролик, которые наглядно демонстрирует потенциал дополненной реальности для кинематографа. В частности, с помощью платформы дополненной реальности Apple ARKit и игрового движка Unity он в точности воссоздал знаменитую сцену из фильма ужасов «Звонок» – ту самую с призраком девушки в белом платье и закрытым длинными черными волосами лицом, пробирающимся в «реальность» сквозь экран телевизора. По словам самого разработчика, целью проекта является демонстрация возможностей AR для оживления фильмов ужасов.

I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki — Abhishek Singh (@shekitup) February 21, 2018

Надо сказать, что у Абхишека Сингха демонстрация вышла достаточно убедительной. И результат этот гораздо лучше, чем тот, что получился у его коллеги Майка Вудса, пытавшегося повторить эту же сцену в начале этого года.

Вот видео, позволяющее оценить AR-проект Вудса:

Отметим, что Сингху удалось не просто перенести виртуальную копию персонажа Самары Морган в реальное окружение, но и заставить ее перемещаться по комнате, причем достаточно натуралистично (насколько это вообще возможно в ARKit), имитируя преследование с неожиданным появлением призрака перед лицом «жертвы» в другой комнате. Дрожания камеры в данном случае усиливают впечатления от сцены. В общем, разработчик хорошо постарался и как следует продумал свою постановку.

На видео этого не видно, но понятно, что на все это он смотрел через камеру, а точнее, через экран смартфона iPhone. По-другому пока нельзя, Apple пока не выпустила очки дополненной реальности, слухи о которых ходят с 2015 года.

О полноценных голограммах пока речи не идет, но в целом такие демо-ролики вместе с наработками других компаний (вроде Magic Leap) оставляют все меньше сомнений касательно их появления в обозримом будущем.

Источник: @shekitup