Разработчик с помощью платформы Apple ARKit воссоздал культовую сцену из фильма ужасов «Звонок» в дополненной реальности

Разработчик Абхишек Сингх (@shekitup) опубликовал на своей страничке в Twitter видеоролик, которые наглядно демонстрирует потенциал дополненной реальности для кинематографа. В частности, с помощью платформы дополненной реальности Apple ARKit и игрового движка Unity он в точности воссоздал знаменитую сцену из фильма ужасов «Звонок» – ту самую с призраком девушки в белом платье и закрытым длинными черными волосами лицом, пробирающимся в «реальность» сквозь экран телевизора. По словам самого разработчика, целью проекта является демонстрация возможностей AR для оживления фильмов ужасов.

I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki

— Abhishek Singh (@shekitup) February 21, 2018