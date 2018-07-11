Разработчик скомпрометированной во время атаки вируса Petya.A бухгалтерской программы M.E.Doc договорился о защите с Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБУ

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В прошлом году разработчик бухгалтерской программы «M.E.Doc» официально признал ее взлом, который привел к атаке вируса Petya.A и предложила Киберполиции Украины совместно поработать над безопасностью ПО. Сегодня компания-разработчик объявила, что M.E.Doc стал первым украинским IT-продуктом, который находится под защитой Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.

«Жизнь в информационной эре цифровых технологий и коммуникаций несет в себе новые угрозы, а именно кибератаки. Поэтому сегодня перед всем миром встает вопрос поиска эффективных и действенных систем защиты информации и IT-инфраструктуры. Осознавая всю ответственность перед пользователями программы M.E.Doc, разработчики этой программы внедряют передовые и инновационные решения для защиты своего продукта. Опыт борьбы с киберпреступностью показал, что ни одна страна не способна справиться с этой проблемой самостоятельно. Успех могут гарантировать только совместные действия как государственных, так и коммерческих структур» — отметили разработчики.

В результате Служба безопасности Украины подписала с Lіnkos Group меморандум с целью развития эффективной системы кибербезопасности. Эта компания является национальным разработчиком программ для управления предприятием, портфель Lіnkos Group включает в себя такие бренды как: M.E.Doc, СОТА, АЦСК «Україна», Звіт Корпорація, FlyDoc, ISpro, ПТАХ, «Твій Час».

В рамках Меморандума Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ подключил Lіnkos Group к платформе MISP-UA. Эта платформа широко используется во всем мире, соответствует международным стандартам ЕС и НАТО, применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности, включая NATO NCI Agency, FIRST, CIRCL, CiviCERT.

MISP-UA выполняет функцию информационного щита в режиме реального времени, который находится «перед» IT-инфраструктурой компании и обеспечивает не только защиту, но и противодействие, реакцию и нейтрализацию киберинцидентов. Эта платформа работает с 59 мировыми каналами, которые ведут постоянный обмен информацией о киберугрозах и имеют самую актуальную базы идентификаторов компрометации. Система постоянно обновляется и наполняет мировые системы защиты информации данными о подозрительном поведении информационных систем, а также проводит аудит и анализ, способный предсказать пути атаки и угрозы.

Отметим, что об аналогичном сотрудничестве сегодня сообщил украинский авиапроизводитель ГП «Антонов», который подписал с СБУ меморандум об обмене данными о кибератаках в реальном времени через платформу киберразведки MISP-UA.

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ с системой реагирования на киберинциденты и лабораторией компьютерной криминалистики был открыт в Киеве в январе 2018 года.

Источник: M.E.Doc