Разработчики Halo Infinite: кооператив перенесли на август, а игра на разделенном экране появится в конце года

Студия 343 Industries выпустила дорожную карту для игры Halo Infinite, в которой раскрыла даты выхода новых режимов. Совместная кампания запланирована на август 2022 года, хотя ее обещали еще с момента релиза 8 декабря. Тогда разработчики писали, что планируют выпустить новый режим вместе с выходом второго сезона через три месяца после старта продаж.

Теперь заявляется, что второй сезон выйдет 3 мая, а совместная игра по сети – в августе. Кампания для игры на одном устройстве с разделением экрана станет доступна в третьем сезоне. Она должна выйти не раньше 8 ноября.

В новом сезоне геймеры получат новые режимы и карты, а у брони появятся особые параметры настройки. Дополнительно вводятся «десантные капсулы», и каждый месяц будет по одной новой капсуле, отличающихся объемами и размерами.