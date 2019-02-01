Разработчики рассказали об особенностях игры Metro Exodus: смена времени суток и времён года, различные стили прохождения, кастомизация вооружения

За две недели до официального релиза игры Metro Exodus разработчики решили очередной раз привлечь внимание общественности к своему проекту (хотя после недавней новости об эксклюзивности игры для Epic Games Store страсти ещё не улеглись) и рассказали об основных особенностях новой части. Это было сделано при помощи ролика на YouTube.

Игрокам обещают свободу в прохождении сюжета игры и отсутствие надоедливых однообразных заданий в духе «пойти туда и настреляй мне десяток мутантов». Отмечается, что все миссии так или иначе влияют на сюжет и поясняют его.

В игре реализована не только смена дня и ночи, но также и смена времён года. При этом от времени суток будет зависеть, с какими врагами предстоит столкнуться герою. Ночью предпочитают охотиться мутанты, а днём на дорогах чаще можно встретить людей.

В зависимости от предпочтений игрока, Metro Exodus можно проходить различными стилями. Одни и те же миссии можно выполнить в незаметном режиме, тихо подкрадываясь к врагам. Или же можно устроить фейерверк с оружием наперевес.

Система настройки вооружения позволяет гибко модифицировать одно и то же оружие под различные стили прохождения. Например, для скрытого режима прохождения может подойти снайперский прицел и глушитель. Или же на оружие можно навесить магазин побольше, чтобы косить врагов длинными очередями. Различные многочисленные модификации влияют на точность, дальнобойность, убойную силу и размер магазина.

Игра Metro Exodus выйдет 15 февраля для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК. При этом версия для ПК на протяжении одного года будет эксклюзивом для сервиса Epic Games Store.