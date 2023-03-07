Realme C55 – первый Android-смартфон с имитацией Dynamic Island

Недавно сообщалось, что Realme может первой среди производителей Android-смартфонов создать решение, аналогичное Dynamic Island от Apple. И теперь компания официально представила смартфон Realme C55 с такой функцией.

Realme называет этот элемент дизайна Mini Capsule. Он формирует прямоугольный горизонтальный графический элемент по бокам от отверстия для фронтальной камеры. В данном случае применяется одиночная камера без дополнительных сенсоров. Тем не менее в компании решили обыграть этот вырез в духе Dynamic Island.

Судя по всему, сама Realme не делает никаких громких маркетинговых ходов из этой функции. Элемент Mini Capsule упоминается на странице с описанием смартфона всего один раз и в самом конце.

«Получайте важную информацию еще проще, чем когда-либо прежде, например, уровень заряда телефона, предупреждение о низком заряде батареи, использование данных, а также количество шагов и расстояние, пройденное за день», — говорится в описании этой функции на индонезийском сайте компании.

В остальном Realme C55 представляет собой типичный бюджетный смартфон. Он оснащён 6,72-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G88, оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. Основная камера получила 64-мегапиксельный сенсор, а в вырезе дисплея расположена 8-мегапиксельная камера. Устройство содержит батарею ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Аппарат имеет размеры 165,6×75,9×7,9 мм и массу 190 г.

Цена Realme C55 составляет $163 или $195 в зависимости от конфигурации памяти. Пока что новинка выходит только на рынок Индонезии.

Источник: gadgettendency