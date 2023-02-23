Dynamic Island на Android. Realme одной из первых позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro

Компания Realme может первой среди производителей Android-смартфонов создать решение, аналогичное Dynamic Island от Apple. На это указывает твит руководителя компании (уже удалённый) и утечка анимации.

Эта информация не является неожиданностью. Ещё в сентябре прошлого года Realme сообщила о намерении клонировать Dynamic Island. Похоже, что с тех пор специалисты компании занимаются разработкой функции Mini Capsule. Фотография в удаленном твите демонстрировала элемент пользовательского интерфейса в форме таблетки в верхней части экрана. Там также отображался логотип быстрой зарядки Oppo SuperVOOC. Анимация, которой поделился инсайдер OnLeaks, показывает, как капсула в области фронтальной камеры расширяется и схлопывается для отображения информации о состоянии зарядки.

Функция Apple Dynamic Island была своего рода заполнителем с момента запуска iPhone 14 Pro. Она могла выводить предупреждение о низком уровне зарядки батареи AirPods или другие уведомления. В iOS 16.1 появился Live Activity API, который открыл доступ сторонним разработчикам к Dynamic Island. И теперь некоторые приложения, например, Uber, могут использовать Dynamic Island для отображения информации без открытия самого приложения. Google Maps добавит поддержку Live Activity «в ближайшие месяцы».

Помимо информирования о состоянии зарядки, пока нет сведений о том, как Realme намерена использовать собственный аналог Dynamic Island.

Источник: The Verge