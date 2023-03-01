Realme GT3 — международная версия первого смартфона с быстрой зарядкой на 240 Вт стоит от $650

Вскоре после китайского дебюта первого в мире смартфона с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт компания Realme выпустила глобальную версию Realme GT3.

Фактически, Realme GT3 представляет собой глобальную версию Realme GT Neo 5 240W, а не отдельную модель. При этом для глобального рынка устройство перекочевало в более премиальную категорию, так как серия Neo относится к среднему уровню. Заодно увеличилась цена.

Как и говорилось выше, отличительной особенностью Realme GT3 является поддержка быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Для этого в смартфоне используются сразу 3 зарядных чипа мощностью 100 Вт, которые во время зарядки обеспечивают эффективности передачи энергии 98,5%. Энергию подаёт двойное зарядное устройство GaN, которое имеет тот же размер, что и прошлогоднее зарядное устройство Realme мощностью 150 Вт. Соединение между ними обеспечивает «первый» USB-кабель на 12 А. Благодаря высокомощной зарядке батарея Realme GT3 ёмкостью 4600 мАч полностью заряжается примерно за 9 минут и 30 секунд. Первые 20% заряда восполняется всего за 80 секунд, 50% достигается за 4 минуты. Безопасность использования системы заверена TÜV Rheinland. Производитель заявляет, что батарея сохранит 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов.

В смартфоне используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Слот для карты памяти не предусмотрен. Также устройство содержит массивную испарительную камеру площадью 6580 мм², которая покрывает как чип, так и 61,5% батареи.

В Realme GT3 доступен 6,74-дюймовый дисплей на базе 10-битной AMOLED-панели с частотой 144 Гц и разрешением 2772х1240 точек (20:9). Камера включает основной 50-мегапиксельный (1/1,56 дюйма) модуль с оптической системой стабилизации изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. В устройстве есть модуль NFC, стерео динамики, но нет звукового разъёма.

Ещё одной особенностью новинки является система RGB-подсветки, получившая название Pulse Interface System. Она расположена возле камеры и световой индикацией уведомляет о процессе зарядки батареи. Если процесс зарядки начинается с разряженной батареи, в течение первых 80 секунд она будет мигать красным цветом, затем в течение следующих 7 минут она будет мигать фиолетовым цветом. После полной зарядки батареи активируется постоянная фиолетовая подсветка. Также Pulse Interface System служит индикатором уведомлений и в качестве таймера обратного отсчёта при съёмке фотографий. Пользователь может настраивать работу системы, выбирая один из 25 цветов, 2 типа ритма и 5 режимов скорости света.

Смартфон Realme GT3 поступит в продажу в следующих конфигурациях: 8/128 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. Также будет доступен специальный вариант 16 ГБ/1 ТБ. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти оценивается в $650. Напомним, цена китайской версии Realme GT Neo 5 240W начинается с $470 за конфигурацию 16/256 ГБ памяти. Международные продажи на некоторых рынках начнутся в мае.

Источник: gsmarena