Регулятор перенес полное отключение аналогового ТВ в Украине с 1 января на 30 июня 2020 года

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На вчерашнем заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания был согласован проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины», разработанный Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Данным проектом предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий ТВ-вещателей будет продлен до 30 июня 2020 года.

Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что до этой даты использовать аналоговый стандарт будут те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией — на севере страны и в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны свободные частоты для того, чтобы желающие локальные ТВ-компании к лету смогли перейти на вещание в цифровом стандарте.

Отметим, что вчера на том же заседании Нацсовет по ТВ предложил перераспределить частоты в диапазоне 700-900 МГц, забрав их у «Зеонбуда» ради дальнейшего внедрения 4G/LTE.

Напомним, что ранее планировалось завершить использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине еще 1 января 2016 года, затем сроки переносили на 30 июня 2017 года, а также на 31 декабря 2017 года. В итоге поэтапное отключение технологии началось 1 июля 2018 года и должно было завершиться 1 января 2020 года.

Источник: Нацсовет по ТВ и радио