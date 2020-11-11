Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за октябрь 2020 года [инфографика]

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По данным Kantar CMeter в октябре большинство новостных порталов существенно увеличили свою аудиторию в Украине благодаря избирательной кампании, которая непосредственным образом повлияла на интересы интернет-пользователей. Тем не менее тройка лидеров осталась неизменной — это Google, Youtube и Facebook.

Самыми популярными новостными ресурсами были Pravda.com.ua, NV.ua, Unian.net, 24tv.ua, Gordonua.com, TSN.ua, Korrespondent.net. Украинцы также активно посещали сайты ВУЗ-ов в связи с началом учебного года и переходом на дистанционное обучение. Об этом свидетельствует в том числе увеличение охвата домена вузов Украины Edu.ua.

Маркетплейсам и интернет-магазинам удалось сохранить внимание украинцев, которые активно интересовались товарами на Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Ria.com, Allo.ua и Bigl.ua. В рейтинг самых популярных сайтов Украины вернулся Сomfy.ua.

Отметим, что в исследовании Kantar CMeter используются данные desktop и mobile интернет-пользователей в возрасте 14-70 лет. Исследование объединяет данные из трех источников: интегрированные в сайты счетчики; установленные в фрейме баннерной сети счетчики и респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента).

Источник: Kantar