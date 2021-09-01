Ремейк Dead Space получит улучшенную графику, обновлённую боевую систему и доработанную историю

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Летом компания Electronic Arts анонсировала выход ремейка игры Dead Space. На тот момент о новом проекте было известно очень мало. Но сейчас разработчики из Motive Studios провели трансляцию, во время которой поделились более подробными сведениями об игре, изменениях в ней и даже некоторыми предварительными сценами.

Первым делом разработчики рассказали об обновлении игровой среды. Motive Studios добавляет новые детали, шейдеры, улучшает освещение и эффекты. На следующих скриншотах можно наглядно оценить различия в отображении коридора в оригинальной игре и ремейке.

Студия также вносит изменения в боевую систему игры. В дополнение к возможности отрезать конечности врагам с помощью плазменного резака, появилась также новая возможность «сдирать» плоть с костей некроморфов при помощи ударного оружия. Геймплей в условиях нулевой гравитации также обновляется, чтобы больше соответствовать сиквелам Dead Space.

Также некоторые изменения ожидают и сюжет. По словам креативного директора, разработчики не собираются изменять основу истории, потому что эта история действительно знаковая. В то же время они намерены обогатить большую вселенную Dead Space.

«Мы хотим иметь больше связей с тем, что было после, будь то книги, аниме, Dead Space 2. Мы хотим вернуть оригинал […] в эту более широкую вселенную», — заявил креативный директор римейка Dead Space Роман Кампос-Ориола.

Дополнительно разработчики хотят больше раскрыть некоторых персонажей, будь то Кендра или Нолан. Кроме того, в самой игре Исаак ищет Николь, но самой Николь в игре очень мало. И этот аспект также планируется улучшить. Потому в ремейке игроки смогут больше узнать, что случилось с Николь во время эпидемии.

Дополнительно отмечается, что в ремейке Исаак будет озвучен, он получит голос того же актёра, что и в продолжениях – Ганнера Райта.

Обновлённая версия игры Dead Space выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Точные сроки выхода ремейка пока не называются.

Источник: wccftech