Ремейк Dead Space, Battlefield Portal и GRID Legends — Главные анонсы с презентации EA Play Live 2021





Вечером 22 июля Electronic Arts провела крупную игровую презентацию EA Play Live 2021 — — в рамках часового стрима анонсировали ремейк Dead Space, режим Portal для Battlefield 2042, новую часть гоночного симулятора GRID с подзаголовком Legends, новый сезон Apex Legends и геймплейный трейлер Lost in Random с датой релиза. Мы собрали ключевые анонсы со стрима в одном месте.

Анонс ремейка Dead Space

Короткий (и весьма жуткий!) тизер ремейка оригинальной Dead Space, выпущенной в 2008 году и по праву считающейся классикой в жанре Survival Horror, показали под конец презентации. В нем издали показывают поднимающееся чудовище, а затем мельком в кадре появляется человек в скафандре на борту того же космического корабля — и все это под детскую колыбельную Twinkle Twinkle Little Star (ее также можно было услышать в одном из трейлеров оригинальной игры от Visceral Games).

Обновление делает канадская студия EA Motive, известная по Star Wars: Squadrons и Star Wars: Battlefront II. Игру разрабатывают на движке Frostbite для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока неизвестна.

Режим-«песочница» Portal для Battlefield 2042

Подробности о режиме Portal для горячо ожидаемого шутера Battlefield 2042 просочились в сеть за несколько часов до презентации по вине сайта Gamerant. Режим разработала студия Ripple Effect (бывшая DICE LA). В нем будут представлены все семь карт из базовой игры BF 2042, а также шесть карт из классических игр по франшизе Battlefield. Игроки смогут переделывать их по своему усмотрению — менять режимы, настройки, а также оружие, солдат и другой контент, создавая своего рода «солянку» из игр Battlefield разных эпох: 2042, 1942, Bad Company 2 и BF3. Есть даже специальный редактор, где можно настроить логику игры (хотя EA предупреждает, что возможности редактировать карты нет). Режим Portal станет доступен вместе с Battlefield 2042 в день релиза, 22 октября.

Кинематографический трейлер нового сезона Apex Legends с подзаголовком «Перерождение» (Emergence) В новом сезоне Apex Legends появится новая легенда — Провидец (Seer). Также в игре появится ранговый режим арены, а карту «Край света» основательно переделают. Геймплейный трейлер обещают показать 26 июля, а сезон стартует 3 августа. Трейлер второго сезона Knockout City с подзаголовком Fight at the Movies В обновлении будет добавлена новая карта, действие которой происходит в широком спектре фальшивых голливудских декораций. Разработчик описывает их как «постоянно меняющиеся арены, вдохновленные кино». Новый сезон в экшен-вышибалах стартует 27 июля. Трейлер GRID Legends с актерами в ролях гонщиков Codemasters, которая в начале года перешла под крыло EA, разрабатывает следующую часть знаменитой гоночной серии GRID с говорящим подзаголовком Legends, где попытается объединить повествование в стиле кино с реалистичными гонками. В игре есть сюжетный режим с реальными актерами, в том числе со звездой Sex Education Нкути Гатвой (Эрик Эффионг), и кинематографические ролики, снятые с помощью техники XR, как в The Mandalorian. Игроки также смогут создавать собственные гонки, сочетающие разные типы транспортных средств. Запуск игры запланирован на 2022 год.

Полная запись трансляции EA Play Live 2021 в 1080p