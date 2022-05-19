REPowerEU: ЕС представил план быстрого уменьшения зависимости от российского ископаемого топлива и ускорения «зеленого» перехода

18 мая 2022 года Европейская комиссия представила план REPowerEU — свой ответ на трудности и разрушения мирового энергетического рынка, вызванные вторжением России в Украину. Он стал частью более глобальной внешней энергетической стратегии ЕС , способствующей диверсификации энергетики и построению долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, включая сотрудничество в сфере водорода и других зеленых технологий.

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Еврокомиссия говорит о необходимости двойной срочной трансформации энергетической системы Европы: во-первых, это прекращение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, которое используется как экономическое и политическое оружие и стоит европейским налогоплательщикам почти 100 миллиардов евро в год, а во-вторых, это преодоление климатического кризиса Мероприятия в плане REPowerEU могут ответить на эти вызовы из-за энергоэффективности, диверсификации поставок энергии и ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива в зданиях, промышленности и производстве электроэнергии.

В плане REPowerEU есть несколько основных направлений, по которым будут внедряться фактические изменения.

Энергоэффективность

Экономное использование энергии – это самый быстрый и дешевый способ преодолеть текущий энергетический кризис и уменьшить счета. Комиссия предлагает усилить долгосрочные меры по энергоэффективности, включая увеличение дополнительной обязательной цели энергоэффективности до 13% из ранее предложенных 9% в рамках пакета Fit for 55 Европейского зеленого соглашения.

Ожидается, что это поможет ЕС подготовиться к потенциальным вызовам следующей зимы. Поэтому Комиссия также опубликовала «Сообщения ЕС о экономном энергопотреблении» , в котором подробно описываются краткосрочные изменения поведения, которые могут сократить спрос на газ и нефть на 5% и поощрять страны-члены начать конкретные коммуникационные кампании, ориентированные на домохозяйства и промышленность.

Странам-членам также рекомендуется использовать фискальные меры для поощрения энергосбережения, такие как сниженные ставки НДС на энергоэффективные системы отопления, теплоизоляцию зданий, оборудование и приборы.

Комиссия также установила чрезвычайные меры на случай серьезных перебоев в поставке, а также представит рекомендации по критериям определения приоритетов для клиентов и будет способствовать скоординированному плану по сокращению спроса в ЕС.

Диверсификация поставок и поддержка наших международных партнеров

ЕС сотрудничает с международными партнерами для диверсификации поставок в течение нескольких месяцев и достиг рекордных уровней импорта LNG (сжиженный природный газ) и увеличения поставок газа через трубопровод.

Недавно созданная Энергетическая платформа ЕС при поддержке региональных рабочих групп позволит проводить совместные добровольные закупки газа, LNG и водорода путем объединения спроса, оптимизации использования инфраструктуры и координации работы с поставщиками.

Следующим шагом станет разработка механизма совместных закупок, который будет вести переговоры и заключать контракты на закупку газа от имени стран-участниц. Комиссия также рассмотрит законодательные меры, чтобы потребовать диверсификации поставок газа с течением времени государствами-членами. Платформа также позволит совместно закупать возобновляемый водород.

Ускорение во внедрении возобновляемых источников энергии

Комиссия предлагает увеличить главную цель возобновляемых источников энергии с 40% до 45% к 2030 году в рамках пакета Fit for 55. Это создаст основу для других инициатив, в частности:

Стратегия солнечной энергетики ЕС удвоит солнечную фотоэлектрическую мощность к 2025 году и установит 600 ГВт к 2030 году .

Инициатива «Солнечные крыши» с юридическим обязательством устанавливать солнечные панели на новых общественных и коммерческих зданиях и новых жилых домах (Tesla, твой выход) .

Удвоение скорости развертывания тепловых насосов и мероприятия по интеграции геотермальной и солнечной тепловой энергии для модернизации централизованного и коммунальной системы отопления.

Рекомендация Комиссии по решению медленных и сложных разрешений для крупных проектов в сфере возобновляемой энергии и поправка цели в Директиву возобновляемых источников энергии , чтобы признать возобновляемую энергетику первоочередным общественным интересом. Государства-члены должны создать специальные зоны для использования возобновляемых источников энергии по сокращенной и упрощенной процедуре получения разрешений в районах с меньшим экологическим риском. Чтобы помочь определить такие «доступные» районы, Комиссия предоставляет доступные наборы данных об экологически чувствительных районах как часть своего инструмента цифрового картографирования для географических данных , связанных с энергетикой, промышленностью и инфраструктурой.

Установление цели 10 миллионов тонн внутреннего производства возобновляемого водорода и 10 миллионов тонн для импорта до 2030 года, чтобы заменить природный газ, уголь и нефть в отраслях промышленности и транспорта, которые трудно декарбонизировать. Чтобы ускорить рынок водорода, созаконодатели ЕС должны согласовать увеличение подцелей отдельных секторов. Комиссия также публикует два делегированных акта по определению и производству возобновляемого водорода , чтобы обеспечить, что производство привело к чистой декарбонизации. Для ускорения водородных проектов на исследование выделено дополнительное финансирование в размере 200 миллионов евро, и Комиссия обязуется завершить оценку первых важных проектов общего европейского интереса к лету.

План действий по биометану содержит инструменты, включая новое промышленное партнерство по биометану и финансовые стимулы для увеличения производства до 35 млрд кубометров к 2030 году, в том числе через Совместную сельскохозяйственную политику.

Уменьшение потребления ископаемого топлива в промышленности и транспорте

Замена угля, нефти и природного газа в промышленных процессах снизит выбросы парниковых газов и усилит безопасность и конкурентоспособность. Энергосбережение, энергоэффективность, замещение топлива, электрификация и усиленное использование возобновляемого водорода, биогаза и биометана промышленностью могут сэкономить до 35 млрд м 3 природного газа к 2030 году в дополнение к тому, что предусмотрено в рамках Fit for 55.

Комиссия введет углеродные контракты на разницу, чтобы поддержать использование зеленого водорода промышленностью и конкретное финансирование REPowerEU в рамках Инновационного фонда, используя доходы от торговли выбросами для дальнейшей поддержки отказа от российской зависимости от ископаемого топлива. Комиссия также дает указания по соглашениям о закупке возобновляемой энергии и электроэнергии. и предоставит технические консультации с Европейским инвестиционным банком. Чтобы сохранить и вернуть технологическое и промышленное лидерство в таких сферах как солнечная и водородная энергетика, а также для поддержания рабочей силы, Комиссия предлагает создать Альянс солнечной промышленности ЕС и широкомасштабное партнерство. Комиссия также активизирует работу по поставке критически важного сырья и подготовит законодательное предложение.

Чтобы повысить энергосбережение и энергоэффективность в транспортном секторе и ускорить переход к транспортным средствам с нулевыми выбросами . Комиссия представит пакет «Экологизация грузовых перевозок», который стремится значительно повысить энергоэффективность в секторе, и рассмотрит законодательную инициативу по увеличению доли транспортных средств с нулевыми выбросами в общественных и корпоративных автопарках.

Сообщения ЕС о сохранении энергии также содержат множество рекомендаций для городов, регионов и национальных органов власти, которые могут эффективно способствовать замещению ископаемого топлива в транспортном секторе.

Умные инвестиции

Достижение целей REPowerEU требует дополнительных инвестиций в размере 210 миллиардов евро к 2027 году . Это авансовый платеж за нашу независимость и безопасность. Уменьшение импорта российского ископаемого топлива также может сэкономить почти 100 миллиардов евро в год . Эти инвестиции должны оплачиваться частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и уровне ЕС.

Для поддержки REPowerEU уже доступно 225 миллиардов евро в виде ссуд в рамках RRF. Сегодня Комиссия приняла законодательство и рекомендации для стран-членов по внесению изменений и дополнений в свои RRP в контексте REPowerEU. Кроме того, увеличить финансовый пакет RRF с помощью грантов в размере 20 миллиардов евро от продаж квот системы торговли выбросами ЕС, которые сейчас хранятся в Резерве стабильности рынка, чтобы продавать с аукциона таким образом, чтобы не нарушать систему рынка. Таким образом, ETS (схема торговли квотами на выбросы парниковых газов) не только уменьшает выбросы и использование ископаемого топлива, но также собирает средства, необходимые для достижения энергетической независимости от ископаемого топлива, но и собирает средства, необходимые для достижения энергетической независимости.

Согласно текущему MFF, политика сплоченности будет поддерживать проекты по декарбонизации и «зеленому» переходу на сумму до 100 миллиардов евро путем инвестирования в возобновляемые источники энергии, водород и инфраструктуру. Дополнительные 26,9 миллиарда евро из фондов сплоченности могут быть предоставлены в виде добровольных переводов в RRF. Еще 7,5 миллиарда евро от Совместной сельскохозяйственной политики также предоставляются через добровольные переводы в RRF. Комиссия удвоит финансирование, доступное для широкомасштабного конкурса Инновационного фонда 2022 года осенью, примерно до 3 миллиардов евро.

Трансъевропейские энергетические сети (TEN-E) помогли создать устойчивую и взаимосвязанную газовую инфраструктуру ЕС. Ограниченная дополнительная газовая инфраструктура, оцениваемая примерно в 10 миллиардов евро, необходима для дополнения существующего списка проектов общего интереса (PCI) и полной компенсации будущих потерь российского импорта газа. Потребности замены в ближайшее десятилетие можно удовлетворить, не останавливаясь на ископаемом топливе, создавая заблокированные активы, а также не мешая нашим климатическим амбициям. Ускорение электрических PCI также будет важно для адаптации электросети к нашим будущим потребностям. Механизм «Соединение Европы» поддержит это и Комиссия объявляет новый конкурс для предложений с бюджетом в 800 миллионов евро , а еще один состоится в начале 2023 года.

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Комиссия предлагает внести целевые поправки в Регламент RRF, чтобы интегрировать отдельные разделы REPowerEU в существующие планы Восстановления и Устойчивости стран-членов (RRPs), в дополнение к большому количеству соответствующих реформ и инвестиций, которые уже есть в RRPs. Также в указанный процесс будут включены рекомендации для конкретной страны в цикле Европейского семестра 2022 года.

Ранее Комиссия приняла 5 широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций в ответ на акты агрессии России против территориальной целостности Украины и рост зверств против украинских граждан и городов. Импорт угля уже подпадает под действие режима санкций, и Комиссия внесла предложения по постепенному прекращению нефти до конца года, которые сейчас обсуждаются государствами-членами, однако, как известно, Германия, Франция пока колеблются, а еще ряд стран (например Венгрия) отказываются отказываться от российских энергоносителей