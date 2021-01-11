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Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт

Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт

Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт


Компания Tesla реализовала свой самый большой на сегодняшний день проект Solar Roof – массивную систему мощностью 44 кВт с Powerwall, питающую медитационный центр ChoZen Retreat.

Solar Roof – это специальная кровельная черепица с интегрированными солнечными панелями, которая способна вырабатывать электроэнергию. В прошлом квартале Tesla почти утроила количество развертываний Solar Roof, а генеральный директор компании Илон Маск заявил, что это следующий «убийственный продукт» Tesla.

Ранее звание самой большой и мощной крыши, созданной на базе Solar Roof, носила установка во Флориде. Она обладала мощностью 24 кВт. Таким образом, новый рекордсмен (также расположен во Флориде) почти в 2 раза превзошёл своего предшественника.

Владелец ChoZen Retreat говорит, что солнечная черепица Tesla обеспечивает около 80% потребностей медационного центра в электроэнергии. Система дополнена четырьмя бытовыми аккумуляторами Tesla Powerwall, которые позволяют накапливать вырабатываемую энергию.

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал проект, заявив, что это «одна из лучших установок Tesla Solar Roof».

Источник: electrek

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