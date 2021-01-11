Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт
Компания Tesla реализовала свой самый большой на сегодняшний день проект Solar Roof – массивную систему мощностью 44 кВт с Powerwall, питающую медитационный центр ChoZen Retreat.
Solar Roof – это специальная кровельная черепица с интегрированными солнечными панелями, которая способна вырабатывать электроэнергию. В прошлом квартале Tesla почти утроила количество развертываний Solar Roof, а генеральный директор компании Илон Маск заявил, что это следующий «убийственный продукт» Tesla.
I just installed the largest (44KW) solar roof in Florida @teslaenergy @ ChoZen Retreat @livechozen, Thank you @elonmusk for creating this game changing product! Everyone should have one and now the 26% fed tax credit has just been extended! #teslaenergy #gosolar #elonmusk pic.twitter.com/LWATgoTpHs
— Tony Cho (@TonyChoMrMagic) December 30, 2020
Ранее звание самой большой и мощной крыши, созданной на базе Solar Roof, носила установка во Флориде. Она обладала мощностью 24 кВт. Таким образом, новый рекордсмен (также расположен во Флориде) почти в 2 раза превзошёл своего предшественника.
Владелец ChoZen Retreat говорит, что солнечная черепица Tesla обеспечивает около 80% потребностей медационного центра в электроэнергии. Система дополнена четырьмя бытовыми аккумуляторами Tesla Powerwall, которые позволяют накапливать вырабатываемую энергию.
Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал проект, заявив, что это «одна из лучших установок Tesla Solar Roof».
Источник: electrek