Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт

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Компания Tesla реализовала свой самый большой на сегодняшний день проект Solar Roof – массивную систему мощностью 44 кВт с Powerwall, питающую медитационный центр ChoZen Retreat.

Solar Roof – это специальная кровельная черепица с интегрированными солнечными панелями, которая способна вырабатывать электроэнергию. В прошлом квартале Tesla почти утроила количество развертываний Solar Roof, а генеральный директор компании Илон Маск заявил, что это следующий «убийственный продукт» Tesla.

I just installed the largest (44KW) solar roof in Florida @teslaenergy @ ChoZen Retreat @livechozen, Thank you @elonmusk for creating this game changing product! Everyone should have one and now the 26% fed tax credit has just been extended! #teslaenergy #gosolar #elonmusk pic.twitter.com/LWATgoTpHs — Tony Cho (@TonyChoMrMagic) December 30, 2020

Ранее звание самой большой и мощной крыши, созданной на базе Solar Roof, носила установка во Флориде. Она обладала мощностью 24 кВт. Таким образом, новый рекордсмен (также расположен во Флориде) почти в 2 раза превзошёл своего предшественника.

Владелец ChoZen Retreat говорит, что солнечная черепица Tesla обеспечивает около 80% потребностей медационного центра в электроэнергии. Система дополнена четырьмя бытовыми аккумуляторами Tesla Powerwall, которые позволяют накапливать вырабатываемую энергию.

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал проект, заявив, что это «одна из лучших установок Tesla Solar Roof».

Источник: electrek