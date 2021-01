Tesla разместила крупнейшую установку Solar Roof мощностью 44 кВт

Компания Tesla реализовала свой самый большой на сегодняшний день проект Solar Roof – массивную систему мощностью 44 кВт с Powerwall, питающую медитационный центр ChoZen Retreat.

Solar Roof – это специальная кровельная черепица с интегрированными солнечными панелями, которая способна вырабатывать электроэнергию. В прошлом квартале Tesla почти утроила количество развертываний Solar Roof, а генеральный директор компании Илон Маск заявил, что это следующий «убийственный продукт» Tesla.

I just installed the largest (44KW) solar roof in Florida @teslaenergy @ ChoZen Retreat @livechozen, Thank you @elonmusk for creating this game changing product! Everyone should have one and now the 26% fed tax credit has just been extended! #teslaenergy #gosolar #elonmusk pic.twitter.com/LWATgoTpHs

— Tony Cho (@TonyChoMrMagic) December 30, 2020