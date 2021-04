It Takes Two: работа для двоих

ААА адвенучра-платформер c локальным кооперативом и не от Nintendo, разве такое еще бывает? Оказывается, да. Новый проект от Юсефа Фареса выглядит как веселое детское приключение, однако не спешите судить о книге по обложке, тут не все так просто

It Takes Two Жанр Адвенчура, Платформер

Платформы Windows/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X/S

Разработчики Hazelight Studios

Издатель Electronic Arts

Сайт, Steam

Для здоровых отношений нужны усилия двух людей — каждый в паре должен понимать, когда нужно проявить лидерские качества, а когда лучше поддержать свою половинку и позволить ей взять инициативу в свои руки, важно говорить и в то же время слушать и просто жизненно необходимо уметь заново разжечь страсть, которая со временем может утихать. Да и вообще, отношения — это в первую очередь про “мы”, не про “я”. К сожалению, все вышеперечисленное к паре наших героев уже не имеет никакого отношения — Мэй и Коди больше не любят, а скорее раздражают друг друга, супруги не упускают возможности пуститься в упреки по малейшему поводу, практически не проводят время вместе, винят партнера в несложившемся браке, не замечая собственных ошибок, и принимают решение подавать на развод. Но тут в ситуацию вмешивается их дочь. После очередной перепалки супругов Роуз, раздобывшая “Книгу Любви” доктора Хакима, плачет, сжимая в руках собственноручно созданные куклы родителей, и случается чудо — сознание Коди и Мэй перемещается в фигурки и те оживают. Теперь, чтобы вернуться обратно в свои тела, супруги вынуждены преодолеть серию препятствий и разобраться в собственных отношениях под руководством говорящей книги доктора Хакима.

It Takes Two затрагивает очень непростую тему, и хотя некоторая часть игроков сейчас озвучивает критические замечания, мол, уж слишком легкомысленно разработчики подошли к такому серьезному вопросу, согласиться с ними трудно — в Hazelight Studios никогда не скрывали, что работают именно над романтической комедией, и она у них получилась замечательной, пусть местами и изрядно “голливудской”. Хотя к сюжету и есть несколько обоснованных претензий, основная из которых — непонятно как вообще изначально Коди и Мэй умудрились пожениться и что в дальнейшем пошло не так. Игра показывает героев уже в конце их отношений, и без дополнительного контекста эти раздраженные друг другом люди сперва не вызывают особой эмпатии — Мэй работает сверхурочно, редко бывает дома и не особо представляет, чем занимаются муж и ребенок. Коди, на котором лежат заботы по дому, редко доводит начатое до конца, а сад, свое хобби, ради которого семья, между прочим, и переехала в новый дом, забросил, “потому что Мэй не поддерживала его в этом увлечении” — так себе оправдание, если честно. Кукольным версиям героев приходится постараться, чтобы изменить к себе отношение. Они буквально вынуждены сотрудничать, чтобы найти возможность вернуться в свои настоящие тела, и в процессе им приходится общаться, много рефлексировать и вспоминать, почему вообще они вместе. Впрочем, тут тоже есть… моменты, скажем так.

Битый час можно наблюдать, как у парочки все налаживается и они, корпя над очередной головоломкой или сидя (не по своей воле) на семейной консультации доктора Хакима, проговаривают свои проблемы и озвучивают то, какие чувства и почему вызывает у них поведение партнера, но вот ситуация меняется, и Мэй с Коди тут же начинают собачиться на ровном месте из-за совершенной ерунды или же совершают поступки, демонстрирующие тот факт, что люди они на самом деле не то чтобы очень хорошие и всегда могут поставить свои собственные интересы на первое место. Желая поскорее превратиться обратно в людей, Мэй и Коди спокойно нарушают обещания, неприкрыто лгут и даже с особой жестокостью убивают жителей сказочного мира, в который превратился их дом. В какой-то момент парочка решает, что раз их зачаровали слезы дочери, то и снять заклятье можно тем же самым путем, и наши “родители года” решают уничтожить любимую игрушку ребенка, которая, разумеется, ожила. Скажу так, мучительно долгая сцена расчленения упирающейся и просящей пощады дружелюбной слонихи более органично смотрелась бы в The Last of Us II, чем в мультяшной аркаде. Так что не обманывайтесь скриншотами — It Takes Two, может, и выглядит как красочный детский платформер в духе Super Mario Galaxy и Little Big Planet, но на самом деле игра рассчитана на более взрослую аудиторию. И, как и для отношений, для нее тоже нужны двое.

Сыграть в It Takes Two одному невозможно при всем желании — игра предполагает прохождение исключительно в кооперативном режиме по сети (владеть копией игры при этом необходимо лишь одному игроку) или локально, и именно последний вариант выглядит наиболее интересным. Более того, учитывая не самую высокую сложность, щедро расставленные чекпоинты, бесконечные жизни и затрагиваемые игрой темы, можно предположить, что Юсеф Фарес задумывал, что в It Takes Two будут играть именно пары. Цена ошибки здесь минимальна, соревноваться между собой приходится лишь в многочисленных мини играх, так что можно спокойно сконцентрироваться на прохождении, по мере которого придется постоянно помогать друг другу и просто-напросто развлекаться. В последнее время большинство разработчиков аркадных платформеров (за исключением разве что Nintendo) забыли, что игры — в первую-то очередь про веселье, и дружно сконцентрировались на том, кто бросит игроку вызов посерьезней. И вот, пока большинство couch co-op сталкивает игроков лбами или заставляет в очередной раз превозмогать бесконечные орды компьютерных болванчиков, летающие платформы и ямы с шипами, Hazelight Studios попросту создают огромный и очень веселый парк аттракционов, в котором каждая локация кардинально отличается от предыдущих не только внешним видом, но и игровыми механиками.

It Takes Two буквально не успевает надоесть, поскольку каждый час сменяются не только задачи, стоящие перед игроком, но и средства по их достижению. В один момент парочка пробирается через мастерскую, где в руках у Коди оказываются гвозди, которые можно использовать для фиксации движущихся механизмов и создания импровизированных перекладин, с помощью которых Мэй сможет перебраться через пропасть, а Мэй в это время размахивает оголовьем молотка, которым она может цепляться за те самые гвозди или же прокладывать путь, разбивая стеклянные банки и хрупкие конструкции. Спустя какое-то время супругов заносит внутрь снежного шара, где им предстоит разобраться с тем, почему между ними больше нет былого притяжения. Для этих целей каждому выдадут по половинке магнита — да, это нарушает законы физики, о чем обязательно упомянет Мэй, и тут уже придется взаимодействовать с окружением — к синим элементам красная половинка Мэй притягивается, от красных же отталкивается, для Коди, соответственно, все наоборот. Ну а при попытке совместить обе половинки героев притягивает друг к другу.

Не успели вы привыкнуть к магнитам, как приходит очередь трансформироваться в растения, надевать антигравитационные ботинки, летать на спиннерах, ездить верхом на жабах или расстреливать врагов из реактивного спичкомета, хорошенько облив их перед этим нектаром. Игра стремительно меняет не только форму, но и жанр, в один момент это классический dungeon crawler с видом сверху, в другой — головоломка, в третий — платформер, оглянуться не успеваешь, как Коди уже управляет самолетом, пока на его крыше у Мэй полноценный раунд из Street Fighter (с обязательным Hadouken, куда ж без него).

Меняется тематика уровней, перспектива камеры и ритм игры, размеренное исследование уровней внезапно прерывается головокружительной погоней, а на смену построенной на таймингах головоломке приходит напряженный (но не чрезмерно) бой с боссом. Помимо этого, разработчики добавляют в игру множество интерактивных элементов, единственная задача которых — позволять игроку веселиться. Мини-игр масса, можно принять участие в соревнованиях по шаффлборду, устроить забег на коньках, сыграть в оригинальную вариацию Whac-A-Mole, в котором роль крота отводится одному из игроков. Стоит внимательно оглянуться по сторонам, и найдешь то хитрую крутящуюся башню с платформами, куда можно попытаться забраться на скорость, то пару механических быков, на которых нужно удержаться как можно дольше. Масса активностей и вовсе не предполагает соревновательного элемента — вот холст, на котором можно рисовать, предварительно нырнув в стоящие неподалеку краски, вот тир, в котором один из игроков выполняет роль пушечного снаряда, а другой управляет самой пушкой, вот здесь можно ловить рыбу, чтобы кормить тюленей, а там забытый полароид и интерактивная фотозона. Впрочем, встречаются и довольно странные развлечения, вроде испытательной капсулы в логове белок, где один игрок может пытать другого электричеством и поджаривать на огне.

Каждый уровень в игре выглядит просто шикарно и радует не только дизайном, но и вниманием к мелким деталям, что делает его исследование еще более интересным. При этом никаких проблем с производительностью не наблюдается, хотя игра-то постоянно отрисовывает два экрана одновременно, ведь игроки практически всегда вольны перемещаться независимо друг от друга. То же касается и управления, оно очень отзывчивое и точное, персонаж всегда делает именно то, чего от него ожидаешь, что крайне важно для платформера.

It Takes Two — это замечательная и очень веселая кооперативная адвенчура-платформер, которая фокусируется на том, чтобы игроки в первую очередь получили удовольствие от совместного времяпровождения, я даже и не вспомню, когда в последний раз выходило что-то подобное. Она по очереди ставит во главу угла то одного игрока, то другого, не позволяя кому-то одному занять лидирующую роль. И хотя сюжет It Takes Two трудно назвать выдающимся, он, как и полагается романтической комедии, дает возможность и посмеяться от души, и немного взгрустнуть, а значит, справляется со своей задачей. It Takes Two можно смело порекомендовать парам, игра однозначно обеспечит вам несколько увлекательных вечеров и вы обязательно захотите перепройти ее снова, поменявшись ролями.