Рейтинг лучших ВУЗов Украины для изучения IT по версии DOU.UA [инфографика]

Профильное издание DOU.UA опубликовало очередной рейтинг украинских ВУЗов, которые отличаются наиболее высоким качеством обучения по IT-направлениям. Рейтинг был составлен на основе опроса почти трех тысяч выпускников данных ВУЗов, которые в данный момент работают в IT-сфере.

Третий год подряд лидером по оценкам своих студентов и выпускников остается НаУКМА: готовность рекомендовать это заведение оценивается в 8,9 балла из 10. За ним следуют харьковские университеты: ХНЭУ им. Кузнеца (8,2 балла) и ХНУРЭ (7,9 балла), эти ВУЗы и в прошлом году были среди лидеров, а за год им удалось несколько повысить свои баллы.

В 2017 году второе место занял ДонНУ им. Василия Стуса, но в этом году было собрано недостаточно анкет, чтобы включить его в рейтинг (32 анкеты из 40 необходимых). Стоит отметить, что в этом году оценки университета тоже довольно высоки, так что можно предположить, что за год не произошло ухудшения в его образовательных услугах.

Среди университетов, которые получили оценку выше среднего уровня, также стоит отметить КНУ им. Шевченко (7,1 балла), Черновицкий университет им. Федьковича (7,0 балла; впервые в рейтинге) и Сумской государственный университет (6,9 балла). Высокие оценки получили также два факультета КПИ им. Сикорского — ФПМ (6,8 балла) и ИПСА (6,7 балла), в целом же НТУУ «КПИ» оценили на среднем уровне — 6,2 балла. Средний балл также у Черноморского национального университета им. Петра Могилы, ХНУ им. Каразина, ХАИ им. Жуковского, ЛНУ им. Франко и ДНУ им. Гончара.

Перечень аутсайдеров тоже не претерпел значительных изменений по сравнению с прошлым годом: ниже других университетов были оценены Львовская политехника, ОНПУ, ВНТУ, ХПИ и НАУ. В 2017 году Львовская политехника входила в группу ВУЗов со средним показателем готовности рекомендовать, однако в этом году оценка университета снизилась — являются ли эти изменения в рейтинге постоянными, с большей уверенностью можно будет сказать в следующем году.

Как и в предыдущие годы, украинские IT-специалисты не очень высоко оценивают свои университеты по всем показателям — средние оценки колеблются в пределах 4-7 баллов из 10. Интересно отметить, что те, кто уже закончил университет, оценивают свое обучение несколько лучше, чем те, кто еще учится. Например, выпускники несколько выше, чем студенты, оценивают влияние университета на шансы найти интересную (6,2 и 5,9 балла соответственно) и высокооплачиваемую работу (6,0 и 5,7 балла соответственно), а также несколько чаще считают, что университет дает полезные знания для работы в IT (5,5 и 5,2 балла соответственно). Это может быть связано как с большим рабочим опытом выпускников и пониманием, как университет влияет на карьеру, так и с изменениями, которые происходят в сфере образования в последнее время, в частности появлением широких возможностей для самообразования.

При этом для украинских студентов высшее образование в IT-сфере понемногу превращается в формальность: количество тех, кто идет в университет в первую очередь за «корочкой» о высшем образовании, постоянно растет. Среди нынешних студентов, которые уже работают в IT, это одна из двух основных причин учиться в вузе: почти 50% посещают его ради диплома (среди тех, кто выпустился до 2012 года, таких всего 31%). Столько же идут в университет, чтобы научиться работать с информацией, «научиться учиться» (но важность этой причины, наоборот, постоянно падает — среди тех, кто выпустился до 2012 года, ее указали 70%).

Еще одна причина учиться в университете, важность которой растет — возможность спрятаться от армии. Более четверти ныне работающих студентов назвали ее среди причин обучения в ЗВО, а среди тех, кто выпустился до 2012 года, таких только 12%. Только 40% студентов, которые уже работают, посещают университет, чтобы получить профессию и знания, необходимые для работы, и доля таких студентов тоже постоянно уменьшается (среди тех, кто выпустился до 2012 года, таких было 60%).

Полная версия рейтинга с подробным описанием оценок каждого из ВУЗов находится по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA