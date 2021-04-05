Результаты тестов предсерийного APU AMD Ryzen 7 5700G (Cezanne) для настольной платформы AM4 — в CPU-Z на 13% быстрее Ryzen 7 4700G в однопотоке (и на 8% в многопотоке)

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Зарекомендовавший себя инсайдер Патрик Шур поделился результатами тестов инженерного образца APU AMD Ryzen 7 5700G (Cezanne) для настольной платформы AM4.

Буквально на днях благодаря HP в сети раньше времени оказались подробности о модельном ряде и характеристиках гибридных процессоров Ryzen 5000G (Cezanne) для настольной платформы AM4.

Ryzen 7 5700G — глава новой линейки настольных APU Ryzen, идущей на смену нынешней серии Ryzen 4000G. Старший гибридный процессор Ryzen 5000G оперирует 8-ядрами Zen 3 с поддержкой технологии SMT на частоте 3,8–4,6 ГГц.

В ходе теста инженерный образец разгонялся до 4,55 ГГц в одноядерном тесте CPU-Z, а при нагрузке всех ядер частота падала до 4,45 ГГц. При этом энтузиаст с помощью фирменной утилиты для разгона Curve Optimizer (можно снизить напряжение на 30–50 мВ) опустил напряжение на 10 ступеней, а также добавил 100 МГц с помощью Precision Boost Overdrive. Входящее в состав процессора графическое ядро Vega с 8 вычислительными блоками и 512 потоковыми процессорами работало на частоте около 2,1 ГГц. Ресурс WCCFTech сделал два графика со сравнением результатов этого инженерного образца Ryzen 7 5700G при нагрузке одного ядра и всех восьми ядер. Все изображения с результатами тестов в CPU-Z и Cinebench собраны в галерее ниже.

Как видим, в CPU-Z результат Ryzen 7 5700G составил 614/6229 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно — на 13% и ​​на 8% превосходит показатели Ryzen 7 4700G. В Cinebench R15 чип набрал 243/2201 баллов, а в Cinebench R20 — 569/5280 баллов. Это выше результатов Ryzen 7 4700G, но ниже классического CPU Ryzen 7 5800X, выделяющегося большим размером кэша L3.

Текущее поколение настольных гибридных процессоров Ryzen 4000G было ограничено рынком OEM. Вероятно, такая же судьба ждет будущие APU Ryzen 5000G и в свободной розничной продаже они не появятся (по крайней мере официально).