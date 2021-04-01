 Модельный ряд и характеристики десктопных APU AMD Ryzen 5000G (Cezanne) — 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5700G будет работать на частоте от 3,8 до 4,6 ГГц

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В сети появились подробности о характеристиках грядущих гибридных процессорах Ryzen 5000G (Cezanne) для настольных ПК — их по неосторожности раскрыл американский производитель HP, готовящих ряд новых моделей ПК на базе этих чипов.

AMD продолжает переводить свои процессоры на новейшую микроархитектуру Zen 3 (ранее вышли CPU Ryzen 5000, мобильные Ryzen 5000U и Ryzen 5000H, а также серверные EPYC 3-го поколения) и следующие на очереди — гибридные процессоры Ryzen 5000G (Cezanne) для настольной платформы AM4.

В гибридных процессорах AMD Ryzen 5000G для платформы AM4 используется тот же 7-нм кристалл, что и в мобильных сородичах. Главное отличие от мобильных APU Cezanne заключается в повышенном до 65 Вт уровне TDP, благодаря чему настольные аналоги работают на более высоких частотах. К слову, по сравнению с предыдущим поколением рабочие частоты заметно выросли — +200 МГц к базовой и Boost-частоте. В сочетании с более совершенной архитектурой Zen 3 это должно обеспечить приличный прирост производительности (точно можно будет сказать после результатов тестов).

Флагманский 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 5700G имеет штатную частоту 3,8 ГГц и способен разгоняться до 4,6 ГГц в boost-режиме. Спецификации встроенного GPU в документе HP не уточняются, но, вероятнее всего, здесь используется ядро Radeon Vega в максимальной конфигурации с восемью блоками Compute Units (суммарно 512 потоковых процессоров). Помимо 8-ядерного Ryzen 7 5700G будут еще средний 6-ядерный Ryzen 5 5600G и младший 4-ядерный Ryzen 3 5300G.

К сожалению, текущее поколение настольных гибридных процессоров Ryzen 4000G было ограничено рынком OEM. Вероятно, такая же судьба ждет будущие APU Ryzen 5000G и в свободной розничной продаже они не появятся (по крайней мере официально).