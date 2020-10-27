Результаты тестов процессоров AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X в CPU-Z показывают, что AMD опережает Intel в однопоточном режиме

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Накануне запуска новых процессоров AMD, в интернете обнаружилась очередная утечка, раскрывающая сведения об уровне производительности грядущих новинок. На двух независимых форумах были опубликованы результаты тестирования процессоров AMD Ryzen 9 и Ryzen 7 в CPU-Z.

Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X содержит 16 вычислительных ядер и поддерживает 32 потока инструкций. В однопоточном тесте он набрал 690,2 балла, а в многопоточном – 13306,5 балла. Тем самым он опередил решение конкурента в лице Intel Core i9-10900K. Этот 10-ядерный чип демонстрирует результат 584 балла в однопоточном режиме тестирования и 7389 баллов – в многопоточном режиме.

В то же время 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X продемонстрировал результат 650 и 6593 балла в однопоточном и многопоточном режимах тестирования, соответственно.

Официальный выход четырёх моделей новых процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 запланирован на 5 ноября.

Источник: videocardz