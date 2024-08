RIP, Paint 3D. Microsoft закрывает графический редактор с 4 ноября — из-за «непопулярности»

Paint 3D — это переосмысление классического Microsoft Paint с функциями трехмерного моделирования, которое запустили в октябре 2016 года.

Некоторые пользователи, как сообщает tomshardware, получили уведомление в приложении о том, что «Paint 3D не будет доступен в Microsoft Store и не будет получать обновления, начиная с 4 ноября 2024 года».

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024