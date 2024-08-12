Новости Софт 12.08.2024 в 08:57 comment views icon

RIP, Paint 3D. Microsoft закрывает графический редактор с 4 ноября — из-за «непопулярности»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

RIP, Paint 3D. Microsoft закрывает графический редактор с 4 ноября — из-за «непопулярности»

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Paint 3D — это переосмысление классического Microsoft Paint с функциями трехмерного моделирования, которое запустили в октябре 2016 года.

Некоторые пользователи, как сообщает tomshardware, получили уведомление в приложении о том, что «Paint 3D не будет доступен в Microsoft Store и не будет получать обновления, начиная с 4 ноября 2024 года».

По иронии судьбы, программа, которую позиционировали как модернизированную версию классического Paint, закрывается всего через 8 лет после запуска — тогда как ее предшественник получает «вторую жизнь» с генератором изображений на основе ИИ (на момент запуска Paint 3D некоторые пользователи были возмущены потенциальной заменой, поэтому Microsoft оставила обе для Windows 10 и 11).

Microsoft представила Paint 3D с акцентом на 3D-моделировании, однако программа также предлагала такие опции, как слои, эффекты прозрачности, удаление фона, поддержку PNG и тому подобное. В то же время пользователи чаще использовали классический Paint из-за его простоты, легкости в использовании и скорости запуска — и в прошлом году Microsoft добавила все вышеперечисленные функции к предшественнику.

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