Новости Софт 19.09.2023 в 11:40

Paint в «бете» Windows 11 научился работать с несколькими слоями, еще на шаг ближе к Photoshop

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft начала распространять новую версию графического редактора Paint среди инсайдеров на каналах Canary и Dev Channels (11.2308.18.0). Обновление весомое благодаря добавлению функций слоев и прозрачности.

Появилась возможность добавлять, удалять и управлять слоями в рабочем пространстве, накладывать фигуры, текст и другие элементы изображения друг на друга.

Paint в «бете» Windows 11 научился работать с несколькими слоями, еще на шаг ближе к Photoshop

Второе важное обновление — функция прозрачности (которая уже некоторое время тестируется), включая возможность открывать и сохранять прозрачные PNG-файлы. Полосатый фон означает, что изображение отсутствует и не будет наложения с другими слоями. Также это способ вырезать нужный объект, чтобы использовать в более сложной композиции с несколькими слоями.

Paint в «бете» Windows 11 научился работать с несколькими слоями, еще на шаг ближе к Photoshop

Microsoft постепенно добавляет в свой бесплатный графический редактор присущие Photoshop и аналогичным продуктам для профессионалов. Однако Paint постепенно становится привлекательным, если не для профессионального использования, так для простых коллажей и мемов для круга друзей.

Paint также хорошо совмещается с другими обновлениями Windows 11 — функцию копирования текста со скриншотов в Snipping Tool и размытие фона в Photos.

В «бету» Windows 11 добавили функцию копирования текста со скриншотов

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Paint в «бете» Windows 11 научился работать с несколькими слоями, еще на шаг ближе к Photoshop
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