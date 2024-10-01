Robinhood запустил криптовалютные переводы в Европе

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Американская компания Robinhood объявила о запуске перевода криптовалют для европейских клиентов. Отныне на платформе можно делать депозиты и снимать более 20 цифровых активов, среди которых Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC).

Кроме того, в течение ограниченного времени Robinhood Crypto предоставит клиентам в Европе 1% на все криптовалютные депозиты.

Напомним, в декабре 2023 года Robinhood запустила криптовалютную торговую службу Robinhood Crypto в ЕС, что позволило пользователям только покупать и продавать криптовалюты.

По словам генерального директора криптоподразделения Robinhood Иоганна Кербрата, ЕС имеет потенциал стать привлекательным крипторынком из-за нового регламента — MiCA (Markets in Crypto-Assets), который гармонизирует правила для криптосектора среди всех 27 стран-членов.

Кроме того, в июне компания объявила о приобретении люксембургской криптоплатформы Bitstamp за $200 млн. Процесс должен завершиться в первой половине 2025 года.

В сентябре Кербрат намекнул на запуск Robinhood собственного стейблкоин. Сейчас компания сотрудничает с Circle, что позволяет пользователям платформы покупать и продавать USDC без комиссии.

Источник: Robinhood

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Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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