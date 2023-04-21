Европейский парламент одобрил «Закон о крипторынках» (MiCА) — комплексные правила регулирования криптоактивов в ЕС Часть норм внедрят в Украине

В четверг, 20 апреля, парламент ЕС проголосовал (517 голосов «за‎», 38 «против‎») за принятие Закона о крипторинках – Markets in Crypto assets (MiCА), первого в мире комплексного пакета правил, направленных на регулирование индустрии криптовалют.

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О чем говорится в документе?

Законодательство предусматривает уменьшение рисков для потребителей, покупающих криптоактивы, а значит, поставщики будут нести ответственность в случае потери криптоактивов инвесторов. Правила будут налагать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и трейдеров касаемо прозрачности, раскрытия информации, авторизации и контроля за транзакциями:

Платформы должны информировать потребителей о рисках, связанных с их деятельностью.

Такие стейблкоины, как Tether и USDC от Circle, должны поддерживать достаточные резервы для удовлетворения запросов при массовом снятии средств. Стейблкоины, которые становятся слишком большими, должны ввести ограничение транзакций до 200 миллионов евро в день.

Европейское управление ценных бумаг и рынков получит полномочия вмешаться и запретить/ограничить криптоплатформы, если будет обнаружено, что они не защищают должным образом инвесторов или угрожают целостности рынка или финансовой стабильности.

Компании также заставят раскрывать информацию о потреблении энергии, а также влиянии цифровых активов на окружающую среду.

Когда вступит в силу?

Европейский комиссар по финансовым услугам Мэйрид Макгиннесс приветствовала принятие закона в четверг и заявила, что ожидает, что правила начнут применяться «со следующего года».

✅ I welcome the European Parliament’s vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first. The rules will start applying from next year. We’re protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity. pic.twitter.com/cdn58rb9FA — Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) April 20, 2023

Реакция отрасли

Эндрю Виворт, директор по политике блокчейн-фирмы Ripple сказал, что решение парламента стало «важной вехой для криптоиндустрии во всем мире».

«Необходимо также обеспечить, чтобы законодательство применялось пропорционально тому, как обрабатываются криптовалютные предложения разных компаний, исходя из профилей риска их деятельности», — сказал Витворт.

Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сказал, что его компания «готова внести коррективы в бизнес в течение следующих 12-18 месяцев, чтобы обеспечить полное соответствие».

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The European Parliament voted for MiCA to be implemented. This means one of the world’s largest markets is introducing tailored regulations for crypto to protect users and support innovation. The fine details will matter, but overall we think this is a pragmatic solution to… — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 20, 2023

Binance сейчас находится под пристальным контролем со стороны регуляторов. В марте Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США подала в суд на компанию и ее руководителей, обвиняя компанию в игнорировании нормативных требований страны, террористической деятельности и т.д. (в нашей предыдущей статье — больше деталей).

Чжао назвал MiCA «прагматичным способом решения проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Сообщения о переводах и меньше «анонимности»

Парламент ЕС также одобрил отдельный закон, направленный на «уменьшение анонимности» во время переводов криптовалют, таких как биткоины и стейблкоины (529 голосов «за» и 29 «против»).

Правила потребуют от финансовых компаний проверять, записывать и передавать информацию как об отправителе, так и получателе, во время криптовалютных транзакций, чтобы помочь в борьбе с отмыванием денег.

О переводах между биржами и так называемыми «собственными кошельками», принадлежащими физическим лицам, нужно будет сообщать, если сумма превышает 1000 евро.

На шаг впереди США

После многочисленных катастрофических сбоев в отрасли регуляторы пытались обуздать рынок криптовалюты. Крах TerraUSD в мае вызвал цепную реакцию в отрасли, когда другие компании, в частности, Three Arrows Capital, BlockFi и Voyager Digital, также обанкротились. В ноябре FTX, некогда четвертая по величине криптовалютная биржа, объявила о банкротстве.

Утверждение закона ставит ЕС на шаг впереди США и Великобритании, которые еще не ввели официальные правила для криптопространства.

После вступления в силу законов ЕС криптокомпании смогут использовать свои лицензии в одной европейской стране, чтобы легализовать услуги в других странах-членах. В настоящее время криптокомпании в ожидании момента вступления закона в силу активизировались в получении лицензий от различных европейских органов власти и открытии новых офисов.

Криптобиржи Coinbase и Kraken недавно получили лицензии на предоставление услуг виртуальных активов в Дублине. Блокчейн-фирма Ripple также ожидает лицензии от центрального банка Ирландии.

Американские криптокомпании давно стремились расшириться на другие страны в ответ на жесткие регуляторные шаги в США. В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам направила Coinbase уведомление Wells, свидетельствующее о планах подать судебный иск в будущем.

Генеральный директор биржи Брайан Армстронг заявил, что готов к «годовой» судебной тяжбе по SEC. Он также добавил, что у США «есть потенциал стать важным рынком криптовалюты», но сейчас они не обеспечивают нормативной четкости. По его словам, если так будет продолжаться, Coinbase рассмотрит варианты увеличения инвестиций за рубежом, включая переезд из США в другие страны.

Что это значит для Украины?

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала одобрение закона «историческим решением», а также отметила, что вместе с партнерами активно работает над запуском рынка виртуальных активов в Украине и за основу принят именно Регламент MiCА. Вскоре текст проекта будет обнародован для публичного обсуждения с криптосообществом и представителями профильных государственных органов.

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«Украина будет одним из первых государств, которое имплементирует этот регламент в национальное законодательство. Сейчас текст законопроекта почти готов и вскоре мы начнем обсуждение с основными стейкхолдерами», — прокомментировал член комиссии Юрий Бойко.

Источник: CNBC