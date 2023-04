Европейский парламент одобрил «Закон о крипторынках» (MiCА) — комплексные правила регулирования криптоактивов в ЕС Часть норм внедрят в Украине

В четверг, 20 апреля, парламент ЕС проголосовал (517 голосов «за‎», 38 «против‎») за принятие Закона о крипторинках – Markets in Crypto assets (MiCА), первого в мире комплексного пакета правил, направленных на регулирование индустрии криптовалют.

Законодательство предусматривает уменьшение рисков для потребителей, покупающих криптоактивы, а значит, поставщики будут нести ответственность в случае потери криптоактивов инвесторов. Правила будут налагать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и трейдеров касаемо прозрачности, раскрытия информации, авторизации и контроля за транзакциями:

Европейский комиссар по финансовым услугам Мэйрид Макгиннесс приветствовала принятие закона в четверг и заявила, что ожидает, что правила начнут применяться «со следующего года».

The rules will start applying from next year. We’re protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity. pic.twitter.com/cdn58rb9FA

✅ I welcome the European Parliament’s vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first.

Эндрю Виворт, директор по политике блокчейн-фирмы Ripple сказал, что решение парламента стало «важной вехой для криптоиндустрии во всем мире».

Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сказал, что его компания «готова внести коррективы в бизнес в течение следующих 12-18 месяцев, чтобы обеспечить полное соответствие».

The European Parliament voted for MiCA to be implemented.

This means one of the world’s largest markets is introducing tailored regulations for crypto to protect users and support innovation.

