Роботы-гуманоиды 1X, которую финансирует OpenAI, достигли впечатляющего прогресса в автономной работе (видео)

«На демонстрации нет компьютерной графики, ускорения видео или сценарного воспроизведения. Все контролируется нейросетью. На скорости 1X».

Такими словами норвежская компания по искусственному интеллекту и робототехнике описывает работу своих андроидов на новом видео. Ранее OpenAI финансово поддержала 1X, инвестировав $25 млн в рамках раунда финансирования Серии А — последующая Серия B стоимостью уже в $100 млн продемонстрировала, насколько важно внимание разработчика ChatGPT в наше время.

По сравнению с версиями, над которыми работают Tesla или Agility, роботы 1X выглядят несколько «невооруженными» — гуманоид, по имени Eve, пока не имеет ловких и подобных человеческим рук (зато здесь что-то похожее на когти), а также ног (робот просто катится на паре приводных колес, балансируя на третьем маленьком колесе позади).

На самом деле двуногая версия у 1X уже есть — и это Neo с вроде бы хорошо сконструированными руками. Вероятно, компания считает, что для начальной работы общего назначения руки с эстетичными «музыкальными» пальцами не понадобятся, а по бетонному полу фабричных складов лучше проехаться на колесах.

В то же время обеспечение ходьбы на двух ногах или деликатных манипуляций с предметами — не главное препятствие для запуска рабочих андроидов. Здесь скорее надо быстро научиться задачам, а затем выполнять их автономно (Optimus Tesla, к примеру, вызвал много вопросов по этому поводу, когда складывал рубашку в недавней демонстрации).

В этом контексте можно посмотреть на преимущество 1X в этом видео:

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Приведенные выше задачи не являются чрезвычайно сложными, но куча роботов довольно успешно и автономно с ними справляются: хватают вещи или поднимают с пола, кладут в коробки и тому подобное. Они также сами открывают двери, подходят к зарядным станциям и подключаются к электросети.

По сути, компания обучила 30 ботов Eve ряду отдельных задач, используя имитацию обучения через видео и телеоперацию. Модель поведения затем настроили в соответствии с возможностями определенной среды — складские задачи, общие манипуляции с дверью и т.д. — а потом, наконец, научили ботов конкретным задачам, которые они должны были выполнять.

Источник: New Atlas