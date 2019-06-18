Ryanair выполнил первый рейс в Харьков, а завтра начнет летать в Одессу





Как и было запланировано, на этой неделе ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair официально открыла свое первое направление в Харьков. Вчера, 17 июня, один из самолетов лоукостера выполнил рейс из польского Кракова.

Полеты по данному маршруту будут выполнятся два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Билеты на рейсы Харьков-Краков продаются по цене от 12 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

27 октября, с вступлением в силу зимнего расписания полетов сезона 2019/2020 годов, Ryanair расширит маршрутную сеть из Харькова до трех направлений — в Польшу и Литву. Рейсы Харьков-Познань будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а рейсы Харьков-Вильнюс запланированы с аналогичной частотой по средам и воскресеньям.

Харьков стал третьим по счету городом Украины после Киева и Львова, который Ryanair нанес на свою маршрутную сетку после выхода на украинский рынок в 2018 году. С 19 июня лоу-кост также начнет полеты в Одессу, открыв первый рейс из Кракова.

Источник: avianews.com