Трейлер фильма «Гладиатор II» раскрыл внезапную «кровную» связь Луция с Максимусом

Вышел новый трейлер сиквела «Гладиатора», который принес зрителям некоторые важные открытия.

В одной из сцен на видео звучит голос Луциллы (Кони Нильсон), дочери Марка Аврелия, которая раскрывает Луцию (Пол Мескаль) имя его настоящего отца — и оказывается, что это сам Максимус (Рассел Кроу), который погиб в противостоянии с предыдущим императором-тираном Коммодом

Сам Мескаль в интервью Entertainment Weekly рассказал, что изначально знал о таком повороте, который сразу меняет смыслы обоих фильмов.

«Ридли Скотт упомянул об этом во время разговора, и то, что такая ответственность легла на наши плечи — очень интересно».

В оригинальном «Гладиаторе» Максимус имел собственную семью, которую жестоко убили слуги Коммода, однако и намеки на романтические чувства к Луцилле также были. Происхождение же Луция не получило значительного внимания в первом фильме, поэтому Ридли Скотт воспользовался шансом раскрутить эту историю как можно интереснее.

В продолжении уже взрослый Луций, как и его отец, вынужден выйти на арену в Колизее после того, как его дом разрушили новые императоры-тираны (Фред Хечингер и Джозеф Куинн). Ожидается, что он среди остальных странных противников (здесь и носороги, и бабуины) будет противостоять генералу Марку Акацию (Педро Паскаль), который якобы учился под руководством Максимуса. Также в фильме появляется Дензел Вашингтон, играющий наставника Луция Макринуса.

В украинских кинотеатрах «Гладиатор II» дебютирует 14 ноября.

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Напомним, что сиквел «Гладиатора» обошелся в $300 млн, а первый полноценный трейлер фильма был полностью раскритикован зрителями (в частности за использование рэпа на фоне гладиаторских боев в Древнем Риме) и собрал рекордное количество дизлайков в YouTube. Впоследствии режиссер Ридли Скотт заявил, что считает «Гладиатор II» лучшим фильмом в своей карьере и даже анонсировал триквел.