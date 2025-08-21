Новости Кино 21.08.2025 comment views icon

Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes

Новый сериал FX «Чужой: Земля» обошел по рейтингу давних лидеров фильмы «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джеймса Кэмерона и стал самым высоко оцененным проектом франшизы, если учитывать баллы от критиков.

Сейчас у «Чужой: Земля» 96% рейтинга от критиков на Rotten Tomatoes. Для сравнения, оригинальный «Чужой» (1979) имеет 93%, а «Чужие» (1986) — 94%.

Серіал "Чужий: Земля" побив рекорд франшизи найвищою оцінкою на Rotten Tomatoes

В то же время со зрительскими оценками ситуация не такая яркая, сериал FX имеет всего 72%, тогда как фильмы Скотта и Кэмерона получили по 94% рейтинга от аудитории. В отзывах зрители в основном сетуют на ошибки в логике показанного, медленный темп повествования и неудовлетворительную актерскую игру.

«Чужой: Земля» это приквел к «Чужому» Ридли Скотта, события которого происходят в 2120 году. В это время Землей управляют пять крупных корпораций в составе Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды — гуманоидных роботов с человеческим сознанием, где первым прототипом становится девушка Венди, которая добровольно участвует в миссии по вывозу таинственного груза с межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю.

Главные роли взяли на себя Синди Чандлер, Тимоти Олифант, Алекс Лотер, Бабу Сизей и Сэмюэл Бленкин. Шоураннером выступил Ноа Хоули («Фарго»), а Ридли Скотт присоединился в качестве продюсера.

Сейчас для просмотра доступны три эпизода сериала «Чужой: Земля» из всего восьми. Остальные будут выходить каждый вторник до 23 сентября включительно.

Создатель сериала «Чужой: Земля» получил «тайное» камео в первых эпизодах

Популярные новости

