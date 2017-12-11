Украинский рынок труда в 2017 году по версии DOU.UA: количество занятых IT-специалистов выросло на 27%, количество открытых вакансий — почти на 50%

Профильный украинский IT-ресурс DOU.UA опубликовал собственное исследование рынка труда по итогам 2017 года и сравнил его с показателями предыдущего 2016 года. По подсчетам ресурса за этот период кадровый состав IT-отрасли Украины вырос как минимум на 27%.

Для подсчета количества программистов в Украине ресурс использовал данные собственного зарплатного опроса и рейтинга ТОП-50 IT-работодателей Украины. По данным июльского зарплатного опроса, 15,7% опрошенных работают в компаниях «от 1 000 сотрудников», при этом в данную категорию попадает 8 компаний из ТОП-50 (от EPAM Systems до DataArt), в которых в сумме работает 19937 технических специалистов.

Таким образом, текущее количество сотрудников составляет 19937 / 15,7% = 126990 специалистов. Год назад по той же формуле было насчитано 99940 работающих в IT, т. е. за 2017 год индустрия выросла на 27%. По мнению представителей ресурса таких темпов роста не было со времен докризисных 2007-2008 годов.

При этом количество публикуемых на DOU вакансий выросло на 45% по сравнению с 2016 годом – с 2132 до 3111 в месяц. На Джинне, где год назад вакансий не было, в данный момент размещается в среднем 2700 вакансий в месяц. Количество откликов выросло на 34% по отношению к прошлому году, с 200 тыс. до 270 тыс. Количество компаний, которые размещают вакансии, выросло на 32%, с 1739 до 2309.

Если количество занятых в отрасли выросло на 27%, а количество открытых вакансий — почти на 50%, то можно сделать вывод, что часть вакансий остается незакрытой и дефицит специалистов обостряется. Это косвенно подтверждается снижением среднего количества откликов на одну вакансию – данное соотношение упало с 8 откликов/вакансию в прошлом году и начале 2017 года до 7 и даже 6 откликов/вакансию в августе-октябре текущего года.

В этом году, как и в прошлом, продолжает расти разрыв между зарплатами топ-специалистов и тех, кто только «входит в IT». По данным июньского опроса DOU, в этом году средняя зарплата project manager упала сразу на 30%. При этом говорить о «средних зарплатах» в вакууме нельзя, они очень отличаются от технологии, города и опыта.

Так, например, хотя зарплаты джуниоров традиционно самые низкие, junior iOS (Objective-C) получили за год +$300 к зарплате – у них теперь самая высокая средняя зарплата среди джуниоров — $800, они почти догнали ПМ. На Джинне публикуется статистика по фактическим наймам, и там картинка похожа: небольшой прирост средней зарплаты у Senior Frontend, заметное падение средней зарплаты у PM.

По данным украинских IT-школ и учебных центров, в 2016 году они обучили свыше 40 тыс. студентов, что на 42% больше, чем в 2015 году. Учитывая рост вакансий на 45% и то, что рынок курсов все-таки находится в позиции догоняющего, можно предположить, что в следующем году он может вырасти сразу на 50-70%. В рейтинге вузов особых изменений нет, НаУКМА вновь на первом месте, далее следуют ДонНУ, ХНУРЭ, ХНЭУ им.Кузнеца и КНУ им.Шевченко.

В этом году DOU впервые провел опрос среди тех читателей ресурса, кто уже уехал, на основании чего был сделан вывод о том, что за последние 5 лет усилилась тенденция к переезду за границу опытных и квалифицированных IT-специалистов. На новом месте большинство специалистов ищут спокойную и безопасную жизнь, а твердо намерены вернуться только 5%.

В портрете украинского IT-специалиста значительных изменений не произошло: больше половины участников соответствующего опроса разработчики, среднестатистическому украинскому программисту от 21 до 30 лет, он имеет высшее техническое образование и работает в аутсорсе, при этом 80% специалистов живут и работают в одном из топ-5 городов Украины: Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Источник: DOU.UA