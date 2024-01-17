«‎Горец» с Генри Кавиллом — следующий полнометражный фильм Чада Стахелски (теперь официально)

Режиссер развивал идею римейка фильма Рассела Малкехи еще с 2016 года, и наконец новое соглашение с Lionsgate поставило проект впереди очереди.

Согласно контракту, Стахелски будет развивать франшизи «Горец» и «Джон Уик» — как в кино, так и на телевидении. Последняя охватывает четыре фильма с Киану Ривзом в главной роли — часть, что вышла в прошлом году, стала самой кассовой из серии с заработком в $440 млн по всему миру.

Генри Кавилл тем временем сыграет главную роль в перезапуске «Горца» — британского фантастического фильма Рассела Малкехи в 1986 году. Оригинальная лента рассказывала о бессмертных бойцах — персонажах Кристофера Ламберта, Шона Коннери и Кленси Брауна, которые должны биться «пока не останется один» — и впоследствии превратилась в медиафраншизу с еще несколькими фильмами и сериалом с Эдрианом Полом в главной роли.

«Эта сделка расширяет замечательные творческие отношения, которые мы уже имеем в отношении «Джона Уика», и распространяет их на нашу франшизу «Горец», — сказали покидающий свой пост глава Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк и Адам Фогельсон, глава MPG. «Изначально Чад был творческой силой, определявшей мир Уика; и мы с нетерпением ждем его вклада не только в фильм, но и в другие дополнительные истории».

Партнерами Стахелски по «Горцу‎» выступят продюсер Нил Х. Мориц и имение Питера С. Дэвиса, покойного продюсера оригинального фильма.

В октябре на Peacock вышел мини-сериал «Континенталь» из вселенной «Джона Уика», который является приквелом к фильмам, тогда как спин-офф под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли дебютирует в июне. Также Lionsgate ведет переговоры о пятом «Джоне Уике».

Источник: The Hollywood Reporter