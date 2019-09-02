Рыночная доля Windows 10 впервые превысила 50%, но Windows 7 по-прежнему удерживает более 30%





Операционная система Windows 10 вышла еще 29 июля 2015 года, но только в начале этого года «десятка» сумела обойти по популярности «семерку» (Windows 7), которая в этом году празднует свой 10-летний юбилей (ОС вышла 22 октября 2009 года). Последняя Windows 7, несмотря на солидный возраст и вопреки желанию самой Microsoft (как можно скорее перевести всех на «десятку»), держится, но с каждым месяцем она неумолимо теряет часть рынка. Согласно свежим статистическим данным, опубликованным аналитиками NetMarketShare, в прошлом месяце произошло достаточно знаковое событие: доля Windows 10 на мировом рынке впервые превысила 50%.

За минувший месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2%, достигнув 50,99%. Доля Windows 7, занимающей второе место, снизилась до 30,44%. Третье место по популярности занимает Windows 8.1 с результатом 5,95%

Сейчас Microsoft предоставляет для Windows 7 бесплатную расширенную поддержку, которая завершится 14 января 2020 года, после чего прекратится выпуск обновлений системы безопасности. Но удастся ли Microsoft повысить темпы распространения Windows 10 и заставить пользователей активнее переходить с Windows 7, учитывая привычный для бизнес-клиентов консерватизм и то, что платная расширенная для этой части пользователей продлится еще три года, вопрос хороший.

До 1 млрд устройств, о которых говорила Microsoft изначально, все еще далеко. С большой вероятностью, когда-нибудь эту планку операционная система возьмет, но произойдет это еще очень нескоро. Еще в октябре прошлого года мы узнали, что Windows 10 перестала расти, а затем в начале этого года топ-менеджер финдиректор Microsoft назвала дефицит процессоров Intel, который имеет место по сей день, главной причиной сокращения продаж OEM-лицензий.

Источник: mspoweruser