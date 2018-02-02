Спустя более 2,5 лет Windows 10 обошла Windows 7 по распространенности во всем мире (но не в Украине)

Операционная система вышла еще 29 июля 2015 года, то есть больше двух с половиной лет назад. Но несмотря на все усилия Microsoft (порой, как известно, слишком усердные) по продвижению этой ОС и весьма неплохие темпы распространения (под занавес прошлого года Windows 10 перешагнула отметку 600 млн устройств) до недавнего времени лидером рынка продолжала оставаться версия Windows 7. Но если верить свежей статистике StatCounter, в минувшем месяце Windows 10 наконец-то обошла Windows 7 по распространенности.

Сразу уточним, что StatCounter – это инструмент для анализа веб-трафика (веб-трекеры StatCounter установлены на 2,5 млн веб-сайтов), как и более широко известный сервис Google Analytics. То есть, вполне вероятно, что собирая данные через браузеры, инструмент ирландских аналитиков учитывает не все системы.

Так или иначе, статистика StatCounter за январь 2018 года указывает, что Windows 10 теперь занимает 42,78% мирового рынка, а Windows 7 — 41,86%. На долю Windows 8.1 приходится 8,72%, Windows XP занимает 3,36%, а Windows 8 и Vista занимают 2,44% и 0,74% соответственно.

Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Если же открыть статистику касательно распределения различных версий этой операционной системы на рынке Украины, то можно увидеть, что в нашей стране смена лидера произойдет еще нескоро. Windows 7 прочно удерживает лидерство с долей 48,24%, тогда как Windows 10 занимает 35,02%. Версии Windows 8.1 и Windows XP примерно на одном уровне – 6,12% и 5,84%, доля Windows 8 составляет 3,93%, а Vista – 0,55%.

Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Источник: StatCounter