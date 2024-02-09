Новости Кино 09.02.2024 в 10:10 comment views icon

Спиноф «Игры престолов»: сериал об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене в работе у сценариста «Бэтмена»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Спиноф «Игры престолов»: сериал об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене в работе у сценариста «Бэтмена»

Как сообщает The Hollywood Repoter, HBO сотрудничает с Мэтсоном Томлином для создания очередного сериала из вселенной «Игры престолов» — ранее сценарист участвовал в создании «Бэтмена» Мэтта Ривза, а также является соавтором продолжения 2025 года.

Томлин также написал комикс-экшн о Киану Ривзе BRZRKR и мультсериал «Терминатор», который транслирует Netflix.

Сериал, который по сути является прямым приквелом «Дома дракона», будет рассказывать историю кровавого и жестокого завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном. События будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов».

С момента выхода финальной серии «Игры престолов» в 2019 году было разработано несколько приквелов и по крайней мере один сиквел, хотя некоторые уже считаются неактивными. На данный момент вышел первый сезон «Дома дракона» (второй ожидаем этим летом), и в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии короля Эйгона V Таргариена).

Джордж Р. Р. Мартин говорит, что «Дом дракона» получил «очень темные» эпизоды — и они заставят нас плакать

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