С Лукасом и Спилбергом в лидерах, но не без Тейлор Свифт. Forbes составил топ-14 самых богатых селебрити 2024 года

Десять знаменитостей из списка стали миллиардерами в течение последних 4-х лет, тогда как певица Тейлор Свифт и телевизионный магнат Дик Вульф впервые достигли этого статуса в прошлом году. В целом общее состояние самых богатых звезд 2024 года, представленных в рейтинг Forbes, достигает $31 млрд.

Большинство селебрити заработали миллиарды на бизнесе, а не творчестве. К примеру, Рианна имеет бренд косметики Fenty Beauty, а Jay-Z — две алкогольные компании D’Usse Cognac и Armand de Brignac Champagne. Майкл Джордан заработал более $100 млн за свою баскетбольную карьеру, однако еще больше денег ему принесли контракты с Nike.

Топ-14 самых богатых знаменитостей мира в 2024 году Учтено чистое состояние по состоянию на 8 марта 2024 года

14. Тейлор Свифт — $1,1 млрд

34-летняя американская певица отметилась одним из самых влиятельных годов в своей карьере. В 2023-м имя Тейлор Свифт почти не исчезало из заголовков — концерты с ее участием вызывали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла, продажи билетов на ее фильм-концерт били рекорды и в конце концов журнал Time признал певицу «Человеком года».

13. Дик Вульф — $1,2 млрд

Вульф, известный как вдохновитель самых популярных криминальных шоу, включая «Закон и порядок» и «ФБР», дебютировал в списке миллиардеров благодаря почти $2 млрд (до налогообложения), заработанными за 30-летнюю карьеру на телевидении.

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12. Мэджик Джонсон — $1,2 млрд

Джонсон, которому сейчас исполнилось 64 года, сделал себе имя на баскетболе, однако заработал свой капитал в бизнесе — в частности благодаря партнерствам с другими миллиардерами. Ему принадлежат «Вашингтон Коммандерс» NFL (с Джастином Харрисом), «Лос-Анджелес Доджерс» из MLB (с Тоддом Боли), «Лос-Анджелес Спаркс» из WNBA и LAFC из MLS.

Большую часть состояния формирует его доля в компании по страхованию жизни EquiTrust.

11. Леброн Джеймс — $1,2 млрд

За двадцать лет баскетбольной карьеры Леброн Джеймс заработал более $1 млрд на спортивной площадке и вне ее. Он вложил средства в недвижимость и доли в таких компаниях, как Blaze Pizza, собственную производственную и развлекательную компанию SpringHill и, конечно, спорт. У Джеймса есть доля в Fenway Sports Group, владельце команды MLB Boston Red Sox; футбольном клубе «Ливерпуль» и «Питтсбург Пингвинз» из НХЛ.

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10. Тайгер Вудс — $1,3 млрд

Гольфист Тайгер Вудс присоединяется к элитному клубу из двух людей (Леброна Джеймса упоминали выше), которые стали миллиардерами, активно занимаясь спортом. Вудс выиграл 15 турниров из четверки самых выдающихся и 67 турниров профессиональной ассоциации гольфа. Он самый молодой гольфист, которому удалось получить большой шлем за карьеру (то есть не в течение одного календарного года).

Самая известная торговая сделка Вудса с Nike длилась почти 30 лет и завершилась в январе. Он также анонсировал собственную линию одежды Sun Day Red.

9. Рианна — $1,4 млрд

Поп-звезда имеет доли в двух миллиардных брендах: косметической компании Fenty Beauty, которой владеет вместе с гигантом предметов роскоши LVMH, и бизнесе нижнего белья Savage X Fenty (настоящее имя Рианны — Робин Фенти).

8. Тайлер Перри — $1,4 млрд

За более чем 30 лет создания и съемок в телешоу, фильмах и спектаклях Перри заработал более $1,4 млрд до налогообложения. Он также известен тем, что одолжил один из своих домов в Лос-Анджелесе принцу Гарри и Меган Маркл, когда они ушли с должности старших членов британской королевской семьи.

7. Питер Джексон — $1,4 млрд

Режиссер-визионер франшиз «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон заработал большую часть своего состояния благодаря своей компании визуальных эффектов Weta Digital, которая продала часть своих активов производителю игр Unity Software в 2021 году. Эта сделка принесла новозеландцу почти $1 млрд наличными и акциями.

6. Ким Кардашьян — $1,7 млрд

Никто не заработал на славе от реалити-шоу больше, чем Ким Кардашьян. Она стала миллиардершей благодаря своим брендам красоты и одежды — в 2023 году ее линейку коррекционной одежды Skims оценили в $4 млрд.

5. Jay-Z — $2,5 млрд

Первый хип-хоп-миллиардер продал 50% акций своего бренда шампанского Armand de Brignac гиганту предметов роскоши LVMH в 2021 году минимум за $300 млн, а также мажоритарный пакет акций своей коньячной марки D’Usse в 2023 году за $750 млн.

Он также владеет долями в Uber и Block. Его чистый капитал не включает состояние его жены Бейонсе в размере полумиллиарда долларов.

4. Опра Уинфри — $2,8 млрд

Ведущая дневного ток-шоу стала первой темнокожей женщиной-миллиардером в 2003 году. С тех пор она превратила свой бренд в медийную и бизнес-империю, включая инвестиции в недвижимость и собственную продюсерскую компанию.

3. Майкл Джордан — $3,2 млрд

Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, но не благодаря своей легендарной баскетбольной карьере. Он заработал более $1,8 млрд от партнерства с брендами, а также сделал очень умную инвестицию в 2010 году, приобретя команду NBA «Шарлотт Хорнетс» за $175 млн — уже в 2023 году она была продана за $3 млрд.

2. Стивен Спилберг — $4,8 млрд

Спилберг присоединился к клубу миллиардеров в 1994 году в качестве первого режиссера после выхода ряда хитов, включая «Челюсти», «Парк Юрского периода» и «Список Шиндлера».

«Я азартный игрок», — говорил Спилберг в прошлом году. «Я не беру зарплату уже почти десять лет».

Вместо этого он договорился о проценте от валовых продаж своих фильмов, и до сих пор получает часть прибыли от каждого билета, проданного в тематических парках Universal благодаря серии об Индиане Джонсе.

1. Джордж Лукас — $5,5 млрд

Режиссер «Звездных войн», который дебютировал как миллиардер в 1997 году, стал самой богатой знаменитостью в рейтинге Forbes, в основном благодаря своей производственной компании LucasFilm, которую продал Disney в 2012 году за более чем $4 млрд наличными и акциями.