Новости Кино 07.03.2024 в 13:27 comment views icon

Адам Сэндлер обошел Марго Робби и Тома Круза. Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых актеров 2023 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

2023-й отметился в мире кино как год Барбенгеймера — «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в кинотеатрах одновременно, и несмотря на то, что лента Warner Bros лидировала в кассовых сборах с $1,4 млрд, работа Universal получила преимущество среди номинаций на «Оскар». В то же время топовую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров года от Forbes неожиданно занял Адам Сэндлер, который ни к одной из лент не имел отношения — однако отметился довольно выгодными контрактами с Netflix.

Еще в 2014 году Сэндлер подписал соглашение со стримингом на $250 млн и четыре ленты, а впоследствии снялся в целом в восьми фильмах Netflix и еще несколько спродюсировал через свою компанию Happy Madison (немало его старых комедий также лицензированы для каталога платформы) В целом, подписчики Netflix потратили более 500 миллионов часов на просмотр фильмов Сэндлера.

«Такого понятия, как «много Сэндлера» не существует», — говорил в 2020 году один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос.

Netflix наградил плодовитого комика не только одним из самых прибыльных контрактов в индустрии развлечений, но и огромной творческой свободой. Три фильма Сэндлера, вышедшие в 2023 году, включали «Убийство в Париже» с Дженнифер Энистон (которая занимает 6-е место в рейтинге), «И не подумай прийти на мою бат-мицву» с его женой и дочерьми в главных ролях и анимационный фильм «Лео».

Учитывая 44 комедийных выступления Сэндлера в США он заработал $73 млн в прошлом году.

В целом вся десятка самых высокооплачиваемых звезд Голливуда вместе заработала $449 млн в 2023 году. Ниже предлагаем просмотреть полный перечень:

1. Адам Сэндлер — $73 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

За первые три месяца после выхода фильм «Убийство в Париже» получил 173 миллиона часов просмотров во всем мире и попал в топ-10 Netflix в 90 разных странах. В целом у актера был довольно напряженный год с более чем 40 комедийными стендап-турами.

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2. Марго Робби — $59 млн

«‎Барбі» зібрала понад $1 млрд у світі за три тижні прокату

Культурный феномен, вызванный Барби, набрал обороты в июле прошлого года и почти не останавливался, доведя кассовые сборы до рекордных для 2023 года $1,45 млрд и заработав бесчисленные миллионы по лицензиям и партнерствам. Как продюсер и актриса Робби получила примерно 12,5% всех доходов, которые Forbes оценивает в более чем $60 миллионов.

3. Том Круз — $45 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

61-летняя звезда боевиков не только бросает вызов общепринятому мнению, когда дело доходит до его эпатажной каскадерской работы, но и меняет нормы относительно того, как актеры могут получать деньги. Круз является одной из последних кинозвезд, если не последней, которая получает процент от кассовых сборов и других доходов, начиная со дня выхода фильма, даже до того, как студия возвращает свои деньги. В 2023 году он заработал деньги на последнем фильме серии «Миссия невыполнима» и продолжил получать прибыль от трансляций «Топ Ган: Мэверик» 2022 года.

4. Райан Гослинг — $43 млн

Раян Ґослінґ наживо заспіває «I’m Just Ken» на церемонії вручення «Оскара»

Роли «просто Кена» оказалось достаточно для номинации на «Оскар» и получения одной из самых больших зарплат в карьере Гослинга. В качестве дополнительного бонуса, его пронзительную песню «I’m just Ken» транслировали более 100 миллионов раз на Spotify (кстати, ее можно будет услышать вживую на церемонии вручения «Оскара»).

5. Мэтт Деймон — $43 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

Многие создатели Голливуда переживают за успех новой студии Artists Equity Аффлека и Дэймона, учитывая ее обещание делиться доходами от фильмов с членами съемочной группы. Первый их проект «Air» был продан Amazon еще до того, как вообще был запущен в производство, примерно за $130 миллионов. Интересно, что 53-летний Деймон получил всего $4 миллиона за свою роль второго плана в «Оппенгеймере», что намного ниже его обычной ставки на небольшую долю прибыли фильма.

6. Дженнифер Энистон — $42 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

Заработки от «Друзей» гарантировали актрисе безбедную жизнь до конца жизни, однако 54-летняя Энистон продолжает сниматься как на телевидении, так и в кино. $2 млн она зарабатывает за актерскую работу и продюсирование каждого из эпизодов «Утреннего шоу» AppleTV+. «Убийство в Париже» и продвижение брендов Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins, а также ее собственная линия по уходу за волосами LolaVie также внесли свой вклад.

7. Леонардо Ди Каприо — $41 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

49-летний актер возможно и не был удостоен вниманием от Киноакадемии за «Убийц цветочной луны», однако получил приличную зарплату за свою роль.

8. Джейсон Стейтем — $41 млн

Бджоляр

В 2023 году Стейтем был инициатором трех крупнобюджетных франшиз — «Форсаж 10», «Мег 2: Впадина» и «Неудержимые 4», а также принял участие в шпионской сказке Гая Риччи «Операция Фортуна — Искусство побеждать» и «Пчеловоде».

9. Бен Аффлек — $38 миллионов

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

51-летний Аффлек исполняет обязанности генерального директора студии-стартапа Artists Equity и стал режиссером и соавтором фильма «Air», который собрал $90 миллионов в прокате, прежде чем перейти на Amazon Prime Video.

10. Дензел Вашингтон — $24 млн

Адам Сендлер обійшов Марґо Роббі та Тома Круза. Forbes склав топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2023 року

Третья часть франшизы «Великий уравнитель» вышла в 2023 году, и все три записи превысили $190 миллионов в прокате по одной причине: Дензел Вашингтон. Кроме того, надежный предыдущий каталог двукратного лауреата «Оскара» также обеспечивает стабильный поток денег каждый год.

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