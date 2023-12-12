Пішла епоха: E3 скасували остаточно і безповоротно — ігрова виставка більше ніколи не повернеться

Тепер офіційно: E3 (Electronic Entertainment Expo) — культова ігрова виставка пішла в історію остаточно та безповоротно. І хоча це було очевидно після скасування E3 2023 на початку року, сьогодні організатори ESA офіційно поставили крапку у майже 30-річній історії у минулому величної E3.

Президент і генеральний директор асоціації ESA (Entertainment Software Association, організатор) Стенлі П’єр-Луї пояснив, що індустрія розваг дуже сильно змінилася, і зараз компанії надають перевагу власним показам. У прощальній листівці організатори подякували всім причетним за приємні спогади, залишивши в кінці послання зворушливо-ностальгічний підпис «GGWP» (у перекладі з англ «good game, well played» — «Хороша гра, прекрасно зіграно»).

Хоч як прикро та сумно, ніщо під місяцем не вічне. У вересні проскакували повідомлення щодо потенційного «перезапуску» E3 у 2025 році, та, ймовірно, організаторам зрештою не вдалося знайти спосіб врятувати виставку. Як так сталося, що історія легендарної E3 добігла кінця? Ось фрагмент тексту з попередньої публікації, присвяченій скасуванню E3 цього року, який чудово все пояснює (дублюємо нижче для зручності):

Правду кажучи, E3 померла з початком пандемії COVID-19 — саме тоді все почало розвалюватися: спершу від E3 вперше за 25 років відмовився відомий канадський журналіст відеоігор і організатор The Game Awards Джефф Кейлі та натомість заснував власний Summer Game Fest, а також Sony — тоді Джейсон Шраєр згадував як одну з ймовірних причин конфлікт розробника PlayStation з організаторами у 2019 році. Хай там що, сьогодні безглуздо заперечувати очевидне — ігрова індустрія змінилася, і їй більше не потрібна E3. Видавці надають перевагу власним трансляціям, які забезпечують їм повну свободу та дозволяють привернути більше уваги до своїх проєктів. Очевидно, що E3 вже історія, її час минув.

Перша виставка E3 відбулася в Лос-Анджелесі 11-13 травня 1995 року, і відтоді проводилася щорічно — на піку популярності (у кінці 1990-х) її проводили навіть двічі на рік. Напевно, у кожного є власні пам’ятні моменти та спогади, пов’язані з E3 — тож ласкаво просимо у коментарі 😉