С завтрашнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Киева повышается до 8 грн (цены на проездные, условия обмена)

С завтрашнего дня, 14 июля 2018 года, в столице будут установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Киевская городская государственная администрация уже подписала соответствующее распоряжение.

Согласно этому документу, разовый билет будет стоить в два раза больше существующего — 8,00 грн. Пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом и системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок).

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Отметим, что количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена ​​в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, в метрополитене — 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) — 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) — 670 грн.

Кроме того, в КП «Киевский метрополитен» вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных рассчитаны в первую очередь на туристов и гостей города.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения. Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.

Кроме того, до конца июля 2018 года пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте — метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке по приобретенными по старой стоимости жетонами и разовыми билетами старого образца без доплаты.

До конца июля 2018 года пассажиры будут иметь возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца (два и более жетонов старого образца на два и более жетонов нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2).

В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

В КГГА напомнили, что последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года, а 2017 году произошла корректировка отдельных его составляющих. За это время тарифы на электроэнергию выросли в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива — в 1,5 раза, индекс роста потребительских цен за 2015-2017 годы составил 183%.

Источник: КГГА