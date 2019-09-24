Селфи на 44 Мп — теперь реальность. У Samsung готов новый высокоразрешающий фотосенсор с рекордно маленькими пикселями размером 0,7 мкм





В семействе высокоразрешающих фотосенсоров Samsung ISOCELL для камер смартфонов — очередное пополнение. Новинка называется ISOCELL Slim GH1, а главная ее особенность — компактность.

Фотосенсор Samsung ISOCELL Slim GH1 характеризуется разрешением 43,7 Мп и имеет пиксели размером всего 0,7 мкм, что является рекордным в отрасли значением. В предыдущих моделях сенсоров Samsung ISOCELL, включая 64-мегапиксельный ISOCELL Bright GW1 (Redmi Note 8 Pro и Realme XT/X2) и 108-мегапиксельный ISOCELL Bright HMX (Xiaomi Mi MIX Alpha), размер пикселя составляет 0,8 мкм.

Именно эта конструктивная особенность позволила инженерам уменьшить размеры упаковки до крошечных размеров. По словам Samsung, новый сенсор является наиболее оптимальным решением для тонких смартфонов с узкими рамками экрана. Вероятнее всего, этот сенсор предназначен для селфи-камер и призван заменить собой текущее предложение — 32-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 0,8 мкм. То есть, да, на подходе смартфоны с фронтальными камерами разрешением 43,7 Мп.

Максимальное разрешение снимка, получаемое на такую камеру, составит 7968х5480 пикселей.

Те, кто хотя бы немного разбирается в теме, хорошо знают, что уменьшение размеров светочувствительного элемента — не самая хорошая идея, поскольку обычно это ведет к общему снижению светочувствительности матрицы и повышает риск появления шума в кадре. Но эти новые высокоразрешающие фотосенсоры работают немного по-другому. Как и предыдущие модели сенсоров, новый ISOCELL Slim GH1 поддерживает технологию биннинга (суммирование зарядов с соседних пикселов матрицы), которая компенсирует небольшой размер светочувствительного элемента. У Samsung эта технология называется Tetracell — соседние пиксели объединяются в группы по четыре для захвата большего количества света в условиях недостаточного освещения. В случае ISOCELL Slim GH1 при слабом освещении пиксели увеличиваются до 1,4 мкм, при этом разрешение снимка снижается до 10,9 Мп. Показатель не рекордный, но достаточно высокий по современным меркам.

Также ISOCELL Slim GH1 поддерживает фирменную технологию изолирования фотодиодов каждого пикселя для уменьшения перекрестных оптических помех, электронную стабилизацию изображения (EIS) с использованием показаний гироскопа и быстрый фазовый автофокус Super PD. Имеется и неотъемлемая нынче функция расширения динамического диапазона в реальном времени.

Что касается возможностей видеосъемки, в отличие от большинства аналогов, сенсор ISOCELL Slim GH1 позволяет вести запись роликов 4K (3840х2160 пикселей) без кропа или уменьшения разрешения. С использованием технологии Tetracell сенсор GH1 обеспечивает видеосъемку в разрешении 3984х2740 пикселей с более высокой детализацией.

Как показывает практика, разрешение и размер пикселя — не являются главными критериями для оценки и не определяют качество снимков в целом. Некоторые из лучших камерофонов используют обычные 12-мегапиксельные сенсоры. Так что для окончательных выводов стоит подождать выхода смартфонов с этим сенсором и сравнительных тестов с примерами снимками.

Серийный выпуск Samsung ISOCELL Slim GH1 должен начаться до конца этого года. То есть, появления на рынке первых смартфонов с этим сенсором можно ожидать уже в начале следующего года.

Источник: Samsung