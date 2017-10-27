Samsung анонсировала семейный планшет Galaxy Tab A стоимостью $230

Компания Samsung подготовила к выпуску новый планшет под названием Galaxy Tab A. Эта модель позиционируется в качестве универсального решения для всей семьи.

Новинка оснащена 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×800 точек. Анонсированная модель основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц. Аппарат несёт на борту 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря наличию слота для установки карты памяти ёмкость хранилища можно увеличить на дополнительные 256 ГБ. На задней панели расположена 8-мегапиксельная камера, а камера на лицевой панели оснащена 5-мегапиксельным сенсором. В качестве опции предлагается модуль LTE. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5000 мАч. Для подзарядки батареи служит порт USB-C. Размеры планшета составляют 212,1×124,1×8,9 мм при массе 360 или 364 (версия с LTE) г. Устройство доступно в чёрном, сером и золотистом вариантах цветового исполнения корпуса. В качестве операционной системы используется версия Android 7.1.1 Nougat.

В планшете Samsung Galaxy Tab A реализованы некоторые функции, ориентированные на семейное применение. Например, доступна возможность создания специальных детских учётных записей с функцией родительского контроля. Специальный детский режим предлагает игры и приложения от партнёров Samsung, таких как Lego, но перечень бесплатных предложений ограничен. Во время использования планшета детьми можно отключить звонки и уведомления.

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A поступит в продажу с 1 ноября по рекомендованной розничной цене $229,99.

Источник: The Verge