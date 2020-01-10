Samsung анонсировала высокоскоростной PCIe 4.0 SSD и портативный накопитель со сканером отпечатков пальцев





Во время проведения выставки потребительской электроники CES 2020 компания Samsung продемонстрировала несколько новых твердотельных накопителей. Одной из новинок стал первый PCIe 4.0 SSD компании – 980 PRO.

Согласно имеющейся информации, твердотельный накопитель Samsung 980 PRO выполнен в форм-факторе M.2 NVMe, он обеспечивает максимальную скорость чтения 6500 МБ/с и максимальную скорость записи 5000 МБ/с. Устройство предлагается в виде моделей ёмкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Используемый контроллер и тип памяти пока не уточняются. Эти сведения будут оглашены во втором квартале. Также не разглашаются сведения о сроках начала продаж и ориентировочной цене накопителя Samsung 980 PRO.

Также демонстрировался портативный твердотельный накопитель T7 Touch с интегрированным сканером отпечатков пальцев и аппаратными средствами 256-битного AES шифрования. Благодаря этому обеспечивается защита от несанкционированного доступа к информации. Устройство также позволяет использовать пароль. Ёмкость накопителя может составлять 500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Максимальная скорость чтения и записи достигает 1 ГБ/с. Устройство оснащено портом USB 3.2 (Gen 2) со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Обеспечивается возможность подключения с использованием кабелей USB-C to USB-C и USB-C to USB-A. Портативный накопитель Samsung T7 Touch поступит в продажу уже в этом месяце по цене $129, $229 и $399 за модели ёмкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, соответственно.

Источник: sammobile, gsmarena