Samsung бесплатно добавила первой модели Galaxy Fold ряд функций Galaxy Z Fold 2





Владельцам прошлогоднего складного смартфона Samsung Galaxy Fold стала доступна одна из наиболее интересных функций модели Galaxy Z Fold 2. Речь идёт о возможности использовать фронтальный дисплей смартфона в качестве видоискателя для главной камеры на задней панели. Когда смартфон раскрыт, это позволяет лучше компоновать кадр при съёмке автопортретов на основную камеру. Эта функция (и ряд других, изначально реализованных в Galaxy Z Fold 2) стала доступна пользователям Galaxy Fold вместе с выходом обновления прошивки мобильного устройства.

Помимо этого улучшения при съёмке автопортретов, обновление также принесло на Galaxy Fold поддержку режима Capture View Mode. Он позволяет кадрировать фотографию на одной половине главного экрана и просматривать до пяти последних фотографий или видео на другой половине. Режим Pro Video внедряет возможность съёмки видео с соотношением сторон 21:9 и частотой 24 кадра в секунду.

Оригинальный Galaxy Fold также получил несколько функций Samsung Galaxy Z Fold 2, предназначенных для повышения производительности. Например, App Pair позволяет установить ярлык для запуска до трех приложений одновременно в предпочитаемом макете с разделённым экраном. Это означает, что если пользователь хочет, чтобы приложение Twitter было открыто на одной половине экрана, а YouTube – на другой, то он может создать ярлык, чтобы запускать эти приложения вместе и настраивать их так, как нравится. Теперь также можно расположить окна с разделенным экраном по горизонтали.

Данное обновление с новыми функциями для Samsung Galaxy Fold уже начало распространяться среди пользователей, но сроки его фактической доступности «могут отличаться в зависимости от оператора или рынка».

Источник: The Verge