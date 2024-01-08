Продажі Apple iPhone в Китаї у перший тиждень 2024-го обвалилися на 30%. Huawei Strikes Back

Продажі смартфонів Apple iPhone в Китаї пішли на спад — аналітики Jefferies відзначили спад на 30% у перший тиждень 2024 року, пов’язавши це з посилення конкуренції з боку китайських брендів, насамперед підсанкційної Huawei, та подальше розкручення маховика торговельної війни між США та Китаєм.

Наприкінці 2023 року Китай, який досі генерує Apple чимало грошей, вчергове посилив заборону на iPhone у держорганах. Водночас Huawei, яка досі перебуває під санкціями США, з допомогою SMIC налагодила виробництво 7-нм платформ для смартфонів і додатково використовує 5-нм чипи TSMC (ймовірно, залишки або дефектні з минулих партій). Не секрет, що протягом останніх років Apple докладає чимало зусиль, щоб зменшити залежність від Китаю і покладає тут великі сподівання на Індію.

У свіжому звіті Jefferies відзначають, що Xiaomi й Huawei почали 2024 рік значно краще, оскільки їм вдалося втримати продажі на попередньому рівні. Аналітики прогнозують, що тиск на Apple продовжить зростати й за підсумками 2024 року продажі iPhone в Китаї впадуть на двозначне число.

Після запуску серії Mate 60 у серпні 2023 року Huawei помітно наростила продажі, а за останній квартал її частка в Китаї зросла ще на 6% (з 14% до 20%), тоді як частка Apple зменшилася на 4% (з 15% до 11%).

Загалом нові дані зі звіту Jefferies узгоджуються з попередніми повідомленнями — погіршеннями рейтингів Barclays та Piper Sandler, зменшенням прогнозних значень виторгу Foxconn через сумніви достатнього попиту на iPhone 15, і антимонопольний позов проти Apple, який начебто готує Мін’юст США.

Аналітики Jefferies також помітили, що знижки на iPhone в Китаї зростають, що, ймовірно, є частиною зусиль Apple з «підтримки штанів». Так, знижки на деякі моделі iPhone 14 в Китаї «значно» зросли минулого тижня, а деякі попередні знижки стали ще суттєвішими (тут без конкретики).

Китайський ринок смартфонів готується до відскоку — IDC та інші провідні аналітичні агенції очікують за підсумками 4-го кварталу 2023-го перше зростання продажів після 10 послідовних кварталів спаду. За прогнозом Jefferies, у 2024 році Huawei відвантажить близько 64 млн смартфонів по всьому світу — це значно перевищить результат 2023-го (менш як 35 млн). Тим часом Apple готується до виходу Vision Pro — нашуміла гарнітура почне продаватися вже 2 лютого.

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