Новости Устройства 05.01.2024 в 14:50 comment views icon

Samsung Exynos 2400 близок к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Samsung Exynos 2400 близок к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench

Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет исключительно Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Galaxy S24 и S24+ использовать Exynos 2400 будет использовать в большинстве регионов. Первые результаты бенчмарков показывали, что чип Qualcomm быстрее процессора Samsung.

Однако новые результаты Geekbench показывает, что Exynos сокращает разрыв. Сравнение Galaxy S24+ с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3 в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти:

1Samsung Exynos 2400 близок к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench

 

И в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ:

11

Snapdragon все еще удерживает лидерство, но оно меньше, чем раньше, как в одноядерных, так и многоядерных тестах. Разница сократилась с 8%/4% до 5%/3% в одноядерных и многоядерных тестах, передает GSMArena.

В настоящее время тепловые показатели и эффективность гораздо важнее. Могут ли эти два чипа поддерживать свою производительность? Сколько энергии используют на полной мощности?

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Affiliate Manager Winsolutions

Internet marketing specialist TurboWeb, Віддалено, з/п 1200

Project Manager (Crypto) Overonix Technologies

Время узнать это почти настало. Galaxy S24 будет представлен 17 января на церемонии Unpacked в Сан-Хосе возле Сан-Франциско.

Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января

Курс Финансовый директор.
Отримайте комплексне розуміння фінансової діяльності. Час підніматись по карʼєрним сходам.
Ознайомитись з курсом

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить