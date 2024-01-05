Samsung Exynos 2400 близок к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench

Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет исключительно Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Galaxy S24 и S24+ использовать Exynos 2400 будет использовать в большинстве регионов. Первые результаты бенчмарков показывали, что чип Qualcomm быстрее процессора Samsung.
Однако новые результаты Geekbench показывает, что Exynos сокращает разрыв. Сравнение Galaxy S24+ с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3 в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти:
И в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ:
Snapdragon все еще удерживает лидерство, но оно меньше, чем раньше, как в одноядерных, так и многоядерных тестах. Разница сократилась с 8%/4% до 5%/3% в одноядерных и многоядерных тестах, передает GSMArena.
В настоящее время тепловые показатели и эффективность гораздо важнее. Могут ли эти два чипа поддерживать свою производительность? Сколько энергии используют на полной мощности?
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Время узнать это почти настало. Galaxy S24 будет представлен 17 января на церемонии Unpacked в Сан-Хосе возле Сан-Франциско.
Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января