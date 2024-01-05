Samsung Exynos 2400 близок к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах Geekbench

Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет исключительно Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Galaxy S24 и S24+ использовать Exynos 2400 будет использовать в большинстве регионов. Первые результаты бенчмарков показывали, что чип Qualcomm быстрее процессора Samsung.

Однако новые результаты Geekbench показывает, что Exynos сокращает разрыв. Сравнение Galaxy S24+ с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3 в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти:

И в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ:

Snapdragon все еще удерживает лидерство, но оно меньше, чем раньше, как в одноядерных, так и многоядерных тестах. Разница сократилась с 8%/4% до 5%/3% в одноядерных и многоядерных тестах, передает GSMArena.

В настоящее время тепловые показатели и эффективность гораздо важнее. Могут ли эти два чипа поддерживать свою производительность? Сколько энергии используют на полной мощности?

Время узнать это почти настало. Galaxy S24 будет представлен 17 января на церемонии Unpacked в Сан-Хосе возле Сан-Франциско.