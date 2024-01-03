Новости Презентации 03.01.2024 в 09:19 comment views icon

Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января

Samsung официально объявила о проведении зимней презентации Unpacked, которая состоится сразу после выставки CES в Кремниевой долине через дорогу от штаб-квартир крупнейших конкурентов. Мероприятие запланировано на среду, 17 января в SAP Center — арене, где проводит домашние матчи команда НХЛ Сан-Хосе «Шаркс».

Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января

Компания заявляет, что покажет «новейшие дополнения в портфолио мобильных устройств Galaxy», среди которых почти гарантированно будет серия S24. ИИ будет в центре внимания – об этом явно сообщается на видео. Слухи также указывают на то, что S24 Ultra получит новый титановый корпус – 3D-металлическая графика в приглашении на мероприятие намекает на это.

 

Мероприятие Samsung начнется в 10:00 по местному времени или 20:00 по киевскому.

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Утечка спецификаций Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra — их презентуют 17 января

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