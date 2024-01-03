Samsung официально назвала дату презентации Galaxy S24. Unpacked состоится 17 января

Samsung официально объявила о проведении зимней презентации Unpacked, которая состоится сразу после выставки CES в Кремниевой долине через дорогу от штаб-квартир крупнейших конкурентов. Мероприятие запланировано на среду, 17 января в SAP Center — арене, где проводит домашние матчи команда НХЛ Сан-Хосе «Шаркс».

Компания заявляет, что покажет «новейшие дополнения в портфолио мобильных устройств Galaxy», среди которых почти гарантированно будет серия S24. ИИ будет в центре внимания – об этом явно сообщается на видео. Слухи также указывают на то, что S24 Ultra получит новый титановый корпус – 3D-металлическая графика в приглашении на мероприятие намекает на это.

Мероприятие Samsung начнется в 10:00 по местному времени или 20:00 по киевскому.