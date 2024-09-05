Samsung Galaxy Book4 Edge: доступный ноутбук с новым процессором Snapdragon X Plus

Компания Samsung анонсировала доступную версию ноутбука Galaxy Book4 Edge, основанного на новой 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD. В целях экономии, производитель отказался от AMOLED панели, доступной в старших Galaxy Book 4 Edge с 14- и 16-дюймовым дисплеями. В новинке используется LCD панель с частотой обновления 60 Гц вместо 120 Гц в старших версиях.

Чтобы снизить цену ноутбука, под нож также пустили несколько других функций и возможностей. Так, в 15,6-дюймовой модели отсутствует сканер отпечатков пальцев, а вместо четырех динамиков доступно лишь два.

Остальные характеристики нового Samsung Galaxy Book4 Edge не претерпели изменений по сравнению с 16-дюймовой версией. Устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. Также оно оснащено двумя портами USB 4 Type-C, портом USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, слотом для карт microSD, HD камерой, модулем Wi-Fi 7 и комбинированным аудиоразъемом. Производитель обещает длительное время автономной работы, быструю зарядку и многоуровневую систему безопасности Samsung Knox.

15,6-дюймовый ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge поступит в продажу с 10 октября в синем цвете Sapphire Blue. Его цена пока не сообщается, однако она должна быть ниже, чем у 14- и 16-дюймовых версий.

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Источник: techpowerup

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